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Gobierno Trump tendría en sus planes revocar hasta 200.000 visas: este sería el motivo

La medida sería contra aquellos que, con visa de turismo o negocios, han buscado el asilo.

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Foto: diseñada por Magnific

Reuters

agosto 25 de 2026
11:09 a. m.
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Reuters conoció que el gobierno del presidente Donald Trump tendría intereses en revocar las visas de no inmigrante a extranjeros que han pedido el asilo en Estados Unidos.

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Según informó un portavoz del Departamento de Estado, las autoridades estarían coordinando esta posibilidad con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional. El propósito central se centra en ponerles freno a los extranjeros que argumentan ser visitantes de corta duración, pero que luego piden quedarse con el asilo permanente.

Revocación de visas de turismo y negocios

La agencia citó a The Associated Press para precisar que en los planes se estaría contemplando la revocación de hasta 200.000 visados. Resulta que las personas afectadas la solicitaron por motivos de turismo y negocios; para luego buscar quedarse más tiempo.

En ese orden de ideas, las visas que no irían más serían las B1 y B2 (visas de turismo) que fueron emitidas en la última década (2016-2026) para personas que luego solicitaron el asilo.

En el último año y medio, el Departamento de Estado revocó más de 175.000 visados. En algunos sectores políticos, se han calificado estas medidas como una campaña de represión migratoria por parte del gobierno Trump.

¿Por qué las quieren revocar?

Inclusive, grupos de derechos humanos han criticado que se ha violado la libertad de expresión y el debido proceso. Sumado a ello, consideran que el país se ha vuelto inseguro para las minorías.

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Ahora bien, los funcionarios le precisaron a AP que las revocaciones no irían en todos los casos encaminadas a deportaciones inmediatas. Los que tengan la solicitud de asilo pendiente serán reclasificados y perderán la condición de viajero por turismo o negocios.

En lo corrido de esta segunda administración del republicano, el tema de los migrantes ha estado en la polémica, especialmente por las acciones que los uniformados de ICE han tomado, siendo catalogadas como represivas.

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