Cambio rotundo en la recta final: presentadora hizo fuerte advertencia en La Casa de los Famosos

Colombia se encuentra a punto de conocer al ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia en donde solo un hombre se llevará el triunfo al ser cuatro los finalistas.

Por supuesto, las emociones no se han hecho esperar ya que los participantes manifestaron su intriga por conocer la votación final que le dará los 400 millones de pesos a uno de estos.

Sin embargo, la tensión no se ha hecho esperar ya que la recta final ha traído consigo distintos cambios rotundos en la manera con la que algunos se encontraban jugando en los meses más recientes.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos?

Los problemas entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal han crecido en las horas más recientes a raíz del ingreso de Alexa Torres como jefa de campaña del actor.

La confrontación ha crecido ya que incluso Estrada manifestó su interés por alejarse durante los últimos días para concentrarse en sus respectivas campañas y separar su amistad del juego.

Pero la indignación por parte de Bernal no se ha hecho esperar ya que, durante la gala más reciente, explicó sentirse incómodo con la petición de su contrincante por lo que tomó una actitud frentera ante el público.

Por esto, la presentadora Carla Giraldo decidió hacer un contundente llamado al hombre, pues le recalcó que su participación en la recta final es la única que tuvo detrás una de las votaciones más inéditas ya que el público desde el inicio lo ha elegido para que ingrese al juego y se mantenga.

El llamado de atención ya ha generado amplias reacciones en redes sociales, pues los internautas manifestaron su preocupación por la actitud que ambos jugadores han tomado al pasar de tener una amistad a generar sentimientos de rivalidad ante la recta final.

Tebi y Alexa se reencuentran en La Casa de los Famosos

Por otro lado, el hombre es tendencia en redes al protagonizar diferentes encuentros nocturnos junto a Alexa Torres, quien volvió al recinto para acompañar a sus mejores amigos de juego.

No obstante, su reencuentro con Bernal fue uno de los más esperados ya que ambos famosos protagonizaron acaloradas discusiones y dos noches románticas en las que no solo compartieron aposento, sino también caricias insólitas que ya han revolucionado las redes sociales.