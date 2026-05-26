Habrá feria de motos, patinetas y bicicletas eléctricas en Bogotá: así puede participar

La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) Bogotá Cundinamarca anunció el lanzamiento de “Muévete Eléctrico”. Esta nueva feria comercial, dedicada exclusivamente a la movilidad eléctrica liviana, se perfila como el epicentro de la transición hacia tecnologías más amigables con el medio ambiente en la ciudad.

El evento se llevará a cabo durante los días 27 y 28 de mayo de 2026 en la plazoleta del Centro Comercial Los Héroes (Carrera 19A # 78-99). Con un horario al público de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. y un ingreso completamente gratuito para los visitantes, el gremio proyecta una asistencia masiva que superará las 20.000 personas a lo largo de las dos jornadas.

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A diferencia de los tradicionales salones del automóvil, “Muévete Eléctrico” se concentrará de forma estricta en vehículos eléctricos livianos de uso personal y comercial de pequeña escala. Los asistentes podrán interactuar con una amplia gama de opciones que incluyen bicicletas asistidas (e-bikes), motocicletas cero emisiones, patinetas (scooters) y ciclomotores.

La feria surge en respuesta a una necesidad apremiante: la urgencia de dotar a los ciudadanos de herramientas eficaces para esquivar el tráfico diario sin incrementar la huella de carbono. Las marcas expositoras exhibirán modelos con autonomías mejoradas y tiempos de carga optimizados, ideales para los trayectos cotidianos de los bogotanos.

Impacto que tendrá esta feria en la capital

La relevancia de esta feria se fundamenta en un contexto donde el uso de medios de transporte individuales y limpios ha experimentado un crecimiento acelerado en Colombia. FENALCO busca incentivar este cambio cultural, visibilizando cómo la sustitución de vehículos de combustión interna por alternativas eléctricas livianas impacta positivamente en la calidad del aire y en la salud pública.

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“Muévete Eléctrico” no solo funcionará como una plataforma de ventas, sino como un espacio de pedagogía en el que expertos sectoriales resolverán mitos técnicos sobre la vida útil de las baterías, el mantenimiento de los motores y las normativas de seguridad vial vigentes para este tipo de transporte. Con este despliegue, Bogotá ratifica su liderazgo en la adopción de modelos de movilidad inteligente orientados hacia el desarrollo sostenible.

Este Informe sobre Movilidad Sostenible en Bogotá expone el auge que han tenido las ferias de vehículos eléctricos en la capital, detallando los beneficios en precios y financiamiento que los ciudadanos encuentran en estos espacios.