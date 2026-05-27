Mackalister Silva se quebró tras fracaso de Millonarios: esto dijo

La eliminación de Millonarios ante O'Higgins en la Copa Sudamericana 2026 dejó una de las imágenes más fuertes de la noche en El Campín: David Mackalister Silva pidiendo perdón con la voz entrecortada tras el fracaso azul.

El volante de Millonarios reconoció que el equipo no estuvo a la altura y habló de “impotencia” luego de quedar eliminado en Bogotá.

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Millonarios necesitaba apenas un empate para avanzar, pero terminó cayendo 2-1 frente al conjunto chileno y desató una ola de críticas entre los hinchas.

¿Qué dijo Mackalister Silva tras la eliminación?

Después del pitazo final, Mackalister fue uno de los jugadores que habló públicamente sobre el golpe que recibió el equipo en casa.

El volante no escondió la frustración y dejó un mensaje directo para los aficionados embajadores, visiblemente afectado por el resultado.

Esto nos duele demasiado a todos, es un momento de suma impotencia. Lo tuvimos en nuestros pies y no fuimos capaces de darle la alegría a nuestra gente, mencionó.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. En otra respuesta, el mediocampista prácticamente quebró su voz mientras asumía la responsabilidad deportiva de la eliminación.

Yo qué más puedo decir en un momento como estos, que no hemos cumplido en absolutamente nada, que no sea pedir perdón, expresó Mackalister Silva tras la caída frente a O’Higgins.

¿Cómo fue la eliminación de Millonarios?

El partido comenzó cuesta arriba para el equipo bogotano desde muy temprano.

O’Higgins aprovechó las dudas defensivas y golpeó primero en los minutos iniciales tras una llegada por la banda derecha que terminó con definición de Bastián Yáñez.

Millonarios intentó reaccionar, pero volvió a verse acelerado y sin claridad en ataque.

Antes del descanso, el conjunto chileno amplió la ventaja con un cabezazo de Alan Robledo en una pelota quieta que silenció completamente El Campín.

En la segunda parte, Rodrigo Contreras descontó y revivió la ilusión azul, pero el equipo nunca encontró la contundencia necesaria para empatar la serie.

La eliminación volvió a encender los cuestionamientos sobre el proyecto deportivo por parte de los directivos, cuerpo técnico y el rendimiento de los jugadores en el torneo local y en la Sudamericana.

El ambiente en Bogotá quedó marcado por la frustración, especialmente porque Millonarios dependía de sí mismo y jugaba ante su gente.