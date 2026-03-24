Esta es la millonaria indemnización que exige venezolano deportado a cárcel de El Salvador como falso Tren de Aragua

Un venezolano expulsado hace un año por Estados Unidos a El Salvador en virtud de una ley de excepción de 1798 reclama 1,3 millones de dólares en daños y perjuicios, en una demanda presentada el martes.

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Es la primera demanda por daños y perjuicios presentada por uno de los cerca de 130 venezolanos expulsados el 15 de marzo de 2025 a El Salvador bajo la ley sobre "enemigos extranjeros", utilizada hasta entonces exclusivamente en tiempos de guerra, por presunta pertenencia a la banda venezolana Tren de Aragua.

Ese grupo de venezolanos había sido encarcelado en el Cecot, el centro penitenciario salvadoreño de máxima seguridad, hasta su liberación en julio de 2025 gracias a un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, a donde muchos regresaron.

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¿Quién es el venezolano que exige 1,3 millones de dólares a EE. UU. por caso Cecot?

Detenido en Irving, Texas, por agentes del servicio estadounidense de inmigración (ICE), Neiyerver Adrián León Rengel fue procesado y expulsado a pesar de que explicó a las autoridades que tenía abierto un expediente de regularización, según el texto de su demanda presentada en Washington.

Los agentes justificaron su detención por sus tatuajes, que según ellos revelaban su afiliación al Tren de Aragua, algo que él negó.

Durante cuatro meses, "se pudrió en el Cecot, donde fue golpeado por los guardias, sufrió condiciones inhumanas y de hacinamiento carcelario, así como traumas psicológicos extremos, se le negó una atención médica adecuada y estuvo detenido sin contacto con su familia ni asistencia jurídica", según la demanda.

León Rengel reclama al gobierno una indemnización de al menos 1,3 millones de dólares.

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Fue ilegal la deportación de venezolanos a cárcel de El Salvador

Un juez federal de Washington concluyó el año pasado que las expulsiones de estos más de 130 venezolanos en virtud de la ley sobre "enemigos extranjeros" eran ilegales.

El magistrado dijo hace un año que el gobierno había desacatado al tribunal, porque a su juicio hizo caso omiso de su orden de suspender los vuelos de expulsión hasta que él se hubiera pronunciado.