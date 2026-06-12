¿Quién era ‘Niño Guerrero’? El hombre que formó un imperio criminal con el Tren de Aragua

Este viernes 12 de junio, el presidente Donald Trump dio un anuncio que sacudió al planeta: fue ejecutado alias Niño Guerrero, el máximo líder del Tren de Aragua.

A través de Truth Social, el mandatario informó que el Comando Sur de Estados Unidos logró con éxito el ataque contra Héctor Rusthenford Guerrero, la mente detrás de una de las estructuras más grandes de la región.

¿Dónde fue ejecutado ‘Niño Guerrero’?

En julio de 2025, el Departamento de Estado sancionó al líder por ser el responsable de la expansión del Tren de Aragua en los últimos años. Por información que condujera a su captura, había una recompensa de cinco millones de dólares.

El Tren de Aragua es responsable del tráfico de drogas, trata de personas (principalmente migrantes), extorsiones, explotación sexual, lavado de dinero y asesinatos, entre otros crímenes.

Insight Crime presenta un perfil detallado sobre el prontuario de ‘Niño Guerrero’. Su inicio en el mundo criminal se dio a comienzos del nuevo milenio con el tráfico de sustancias y robos en su país natal, Venezuela.

De no ser conocido a uno de los criminales más grandes

Fue en 2010 la vez que estuvo tras las rejas y un par de años después, volvió a las andanzas en las calles tras escapar. Desde Tocorón (en Aragua) le dio vida al imperio criminal del Tren de Aragua con la complicidad de reclusos y peligrosos criminales.

Estando preso, comenzó a liderar los tentáculos de la estructura y, con el dinero ilícito, convirtió la cárcel en una fortaleza rodeada de lujos.

Con el paso de los años, el Tren de Aragua pasó de ser una banda local a convertirse en transnacional, expandiéndose en Colombia, Chile y Perú. Guerrero solo necesitó una década para volverse uno de los capos más peligrosos del continente.