Donald Trump anunció oficialmente la ejecución de 'Niño Guerrero', jefe del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de Truth Social que, bajo su dirección, el Comando Sur estadounidense ejecutó una operación que, según afirmó, terminó con la eliminación de alias Niño Guerrero.

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En el comunicado, el mandatario presentó el hecho como una victoria dentro de su política de combate contra organizaciones criminales y aseguró que la acción es una respuesta directa frente a hechos violentos que, según dijo, afectaron a ciudadanos estadounidenses.

Donald Trump anunció la muerte de alias Niño Guerrero

En su publicación, Trump aseguró que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un “ataque cinético rápido y letal” con el objetivo de eliminar a Niño Guerrero, a quien describió como el líder del Tren de Aragua.

El mandatario calificó a esa estructura como “una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta” y presentó el operativo como una acción cumplida bajo su liderazgo.

Según expresó, esta operación hace parte de una estrategia más amplia para perseguir y desmantelar grupos criminales.

¿Quién es 'Niño Guerrero' y por qué era buscado?

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como alias “Niño Guerrero”, nació en 1983 en Maracay, estado Aragua, Venezuela. Desde muy joven comenzó a involucrarse en actividades delictivas y con el paso de los años fue acumulando antecedentes por distintos delitos graves como homicidio, robo, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y crimen organizado.

Su nombre se hizo más conocido dentro del sistema penitenciario venezolano, especialmente en la cárcel de Tocorón, donde terminó convirtiéndose en el líder interno y desde donde consolidó el crecimiento del Tren de Aragua.

¿Cómo llegó a liderar el Tren de Aragua?

El Tren de Aragua surgió dentro de la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y con el tiempo se transformó en una estructura criminal con presencia internacional.

'Niño Guerrero' no solo participó en su consolidación, sino que, según investigaciones, dirigió su expansión hacia países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil y otros territorios del continente, convirtiéndola en una red criminal transnacional.

Desde prisión, habría mantenido control operativo sobre la organización, que se financia a través de actividades como narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas, lavado de dinero, homicidios y sicariato.

Trump culpó a Joe Biden por el ingreso de el 'Niño Guerrero' a Estados Unidos

Por otro lado, una parte importante del comunicado estuvo dirigida a cuestionar la administración anterior.

Trump afirmó que antes de regresar al cargo, Joe Biden abrió la frontera sur de Estados Unidos a millones de delincuentes ilegales y aseguró que eso permitió el ingreso y actuación de estructuras criminales dentro del país.

El mandatario utilizó ese argumento para defender sus políticas migratorias y reforzar su postura de endurecimiento frente al ingreso irregular y el crimen organizado.

Asimismo, dentro de su publicación, Trump afirmó que al inicio de su administración cumplió varias promesas relacionadas con seguridad.

Entre ellas mencionó haber designado al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportado a miles de criminales y declarado una guerra contra los cárteles.