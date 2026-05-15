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Líder de alto rango es el primer integrante del Tren de Aragua en ser extraditado de Colombia a EE. UU.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, de ser declarado culpable podría enfrentar la cadena perpetua.

Foto: Cortesía
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mayo 15 de 2026
08:52 p. m.
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José Enrique Martínez Flores se convirtió en el primer integrante del Tren de Aragua —declarada como organización terrorista internacional en febrero de 2025— en ser extraditado de Colombia a los Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, a sus 24 años, presuntamente es uno de los líderes de alto rango del grupo criminal, de origen venezolano, en Colombia.

Capturado el 31 de marzo de 2025 por solicitud de los Estados Unidos, se esperaba que, a su llegada a Houston, compareciera ante una magistrada del Distrito Sur de Texas.

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¿De qué se acusa a Martínez Flores?

Según información publicada en el sitio web de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Martínez Flores “presuntamente supervisó actividades criminales en Colombia como el tráfico de drogas, la extorsión, la prostitución y el asesinato”.

Es así que en los Estados Unidos enfrentará cargos por conspiración para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua, en forma de servicios y personal, y narcotráfico, por la distribución de cocaína.

Las rentas provenientes de la venta de sustancias ilícitas en territorio colombiano y su distribución en los Estados Unidos eran utilizadas por Martínez Flores para “promover los objetivos criminales” de la organización terrorista.

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Otros integrantes del Tren de Aragua se encuentran en la mira de los Estados Unidos:

Tras su proceso de extradición, se informó que “un gran jurado federal en Houston emitió una segunda acusación formal sustitutiva el 16 de diciembre de 2025, en la que también se acusa a otros tres líderes del Tren de Aragua: Yohan José Romero, también conocido como alias Johan Petrica, de 48 años; Juan Gabriel Rivas Núñez, también conocido como alias Juancho, de 45 años, y Giovanni Vicente Mosquera Serrano, también conocido como alias El Viejo, de 38 años, por conspirar para proporcionar apoyo material” a la organización.

De ser hallado culpable en la corte del Distrito Sur de Texas, Martínez Flores podría enfrentarse a la cadena perpetua y una multa que ronda los 10 millones de dólares. Un precedente para sus compañeros del Tren de Aragua, que tienen líos pendientes con la justicia en los EE. UU.

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