Alemán que se fugó de un psiquiátrico tras atentado contra un colegio en Baviera fue capturado en Santander

Tras dos años de estar prófugo de la justicia, fue capturado en Piedecuesta, Santander, el alemán Georg Riess, que, el 17 de septiembre del 2009 atentó contra el colegio Carolinum-Gymnasium, en la ciudad de Ansbach, del estado de Baviera.

A sus 18 años, Riess ingresó con bombas molotov, un hacha, cuchillos, martillos y otros elementos contundentes a la institución e hirió a 47 personas, 12 de ellas de gravedad.

Su aprehensión, de acuerdo con el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, fue posible gracias al trabajo conjunto de la institución con la Oficina Central Nacional de Interpol y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania.

En su ofensiva contra el multicrimen y el delito, lograron hacer efectiva la circular roja contra Riess, que fue condenado por un tribunal en Alemania a nueve años bajo régimen juvenil y a estar internado, por tiempo indefinido, en un hospital psiquiátrico.

¿Cuándo logró fugarse del hospital psiquiátrico y por qué terminó en Colombia?

Según las autoridades alemanas, Riess, de 34 años, escapó del hospital psiquiátrico en el que era tratado y huyó a Latinoamérica, para evadir su condena.

Así lo dio a conocer el general Triana, tras efectuar su captura: “En 2010 fue condenado a nueve años de régimen juvenil y medida de internamiento psiquiátrico indefinido por un trastorno mental grave. Pero, en agosto del 2023, se escapó de la clínica, huyó a Brasil y de allí a Bucaramanga”.

Además, se llegó a la conclusión de que el ataque, uno de los más violentos registrados contra un colegio en Europa, fue planificado a detalle e, incluso, tenía contemplado que Riess fuera dado de baja por las autoridades:

“Las investigaciones revelaron una planificación detallada del atentado, evidenciada mediante cartas y un ‘testamento’ fechado el 11 de septiembre de 2009, resumiendo su motivación con la frase: La escuela debe pagar”.

Ahora, el Gobierno colombiano tramita su extradición, por solicitud de Alemania, y se espera que se apuesto en manos de la Interpol para el traslado a Baviera, en donde regresará a tratamiento psiquiátrico, bajo estricta vigilancia.