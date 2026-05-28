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Fue condenado el hombre que agredió con insultos racistas a agente de tránsito en Cali

Tras la viralización de un video en donde se ve la agresión a un funcionario de la Secretaría de Movilidad, el hombre fue condenado con cárcel.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
06:48 a. m.
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En mayo de 2025, se generó indignación en Cali tras la viralización de un video en donde se ve a una persona que agrede con insultos racistas en repetidas oportunidades a un agente de la Secretaría de Movilidad que le iba a imponer un comparendo.

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El agresor fue identificado como Henry Alexis Velazco Rodríguez, quien fue capturado el 23 de mayo de 2025. Un año después de efectuar la orden de captura, un juez de conocimiento lo condenó a más de 3 años de prisión.

¿Por qué condenaron al agresor racista en Cali?

De acuerdo a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, se demostró que el condenado uso expresiones discriminatorias contra el servidor público por su color de piel. El agresor aceptó su responsabilidad por los delitos de violencia contra servidor público y actos de discriminación, ambas conductas agravadas.

Según lo evidenciado en el video grabado por el compañero de José Félix Angulo, agente de tránsito agredido, Velazco Rodríguez durante más de un minuto persiguió y realizó comentarios ofensivos de carácter racial contra la víctima, quien simplemente aguantó y evadió las invitaciones a una agresión física.

A la cárcel por los actos racistas

El juez también negó todo tipo de beneficios para el procesado, razón por la cual deberá pagar la condena en centro carcelario. En total le dictaron 37 meses de prisión, además de una multa de 5,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, la sentencia indica que Velazco Rodríguez quedará inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

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