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Extorsionistas atacan comercios en Cali: así fue el incendio en el barrio San Fernando

Los dueños del negocio relataron que recibieron mensajes en los que se les exigía el pago de 2 millones de pesos para evitar ataques.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
02:05 p. m.
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La capital del Valle del Cauca enfrenta una nueva ola de violencia ligada a la extorsión. En las últimas horas, un establecimiento de venta de artículos médicos fue incendiado por un hombre que, según las denuncias de sus propietarios, actuó tras amenazas previas de grupos delincuenciales.

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El hecho quedó registrado en video y ha generado alarma en el barrio San Fernando, reconocido por su concentración de clínicas, hospitales y funerarias.

Mensajes intimidantes y exigencias de dinero

Los dueños del negocio relataron que recibieron mensajes en los que se les exigía el pago de 2 millones de pesos para evitar ataques. Incluso, horas antes del incendio, los mismos delincuentes habrían intentado quemar otra sede de la empresa dedicada a la distribución de insumos médicos.

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“Pensamos que era mentira, que era un saboteo, pero era en serio”, señalaron los afectados, quienes denunciaron que los extorsionistas aseguraban haber recibido 5 millones de pesos para destruir los locales.

Comerciantes exigen justicia y protección

Las pérdidas económicas para los empresarios son millonarias y el temor se extiende a otros comerciantes de la zona, quienes aseguran estar viviendo situaciones similares pero callan por miedo.

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Los afectados pidieron al alcalde, a la Policía y a las autoridades competentes que avancen en las investigaciones y capturen a los responsables. “No queremos que esto se archive, necesitamos justicia para poder seguir trabajando”, expresaron.

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