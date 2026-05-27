Extorsionistas atacan comercios en Cali: así fue el incendio en el barrio San Fernando

La capital del Valle del Cauca enfrenta una nueva ola de violencia ligada a la extorsión. En las últimas horas, un establecimiento de venta de artículos médicos fue incendiado por un hombre que, según las denuncias de sus propietarios, actuó tras amenazas previas de grupos delincuenciales.

El hecho quedó registrado en video y ha generado alarma en el barrio San Fernando, reconocido por su concentración de clínicas, hospitales y funerarias.

Mensajes intimidantes y exigencias de dinero

Los dueños del negocio relataron que recibieron mensajes en los que se les exigía el pago de 2 millones de pesos para evitar ataques. Incluso, horas antes del incendio, los mismos delincuentes habrían intentado quemar otra sede de la empresa dedicada a la distribución de insumos médicos.

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“Pensamos que era mentira, que era un saboteo, pero era en serio”, señalaron los afectados, quienes denunciaron que los extorsionistas aseguraban haber recibido 5 millones de pesos para destruir los locales.

Comerciantes exigen justicia y protección

Las pérdidas económicas para los empresarios son millonarias y el temor se extiende a otros comerciantes de la zona, quienes aseguran estar viviendo situaciones similares pero callan por miedo.

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Los afectados pidieron al alcalde, a la Policía y a las autoridades competentes que avancen en las investigaciones y capturen a los responsables. “No queremos que esto se archive, necesitamos justicia para poder seguir trabajando”, expresaron.