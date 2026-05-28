Registraduría revela detalles del censo electoral para elecciones presidenciales 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que 41.421.973 colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2026. De este total, 40.007.312 podrán sufragar en el territorio nacional y 1.414.661 en el exterior, en 67 países.

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Según el boletín oficial, el censo electoral está compuesto por 21.298.492 mujeres y 20.123.481 hombres. Para garantizar el proceso, se instalarán 13.742 puestos de votación conformados por 122.016 mesas: 118.346 en Colombia y 3.670 en el exterior, distribuidas entre el periodo del 25 al 30 de mayo y la jornada principal del 31 de mayo.

“Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘a Votar’ o en la página web de la Registraduría Nacional”, recordó la entidad.

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¿Cómo está la distribución de los puestos de votación en Colombia y el exterior?

En el país, los puestos de votación estarán divididos entre 6.010 en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales. Bogotá concentra el mayor número de votantes con 6.076.599 ciudadanos habilitados, seguida por Antioquia (5.448.240) y Valle del Cauca (3.793.190).

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En el exterior, los 1.414.661 votantes podrán ejercer su derecho en 253 puestos de votación, con 1.489 mesas habilitadas desde el pasado 25 y este sábado 30 de mayo, y 2.181 mesas disponibles el 31 de mayo.

¿Cuál es el censo electoral por departamentos?

El boletín detalla la distribución del censo electoral por cada departamento. Entre los más representativos se encuentran:

Bogotá D. C.: 6.076.599 votantes.

Antioquia: 5.448.240 votantes.

Valle del Cauca: 3.793.190 votantes.

Atlántico: 2.129.515 votantes.

Cundinamarca: 2.335.305 votantes.

En departamentos como Guainía (36.900), Vaupés (26.110) y San Andrés (53.790) se registran los censos más pequeños.