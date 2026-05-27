"Podemos respetarnos en la diferencia": Valencia y Oviedo hablan de coincidencias y diferencias ideológicas

La fórmula presidencial Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo reveló en Química en la Fórmula los puntos de encuentro y desencuentro. Destacaron que su alianza política representa un esfuerzo por demostrar que sumar es mucho más fácil que dividir en un país polarizado.

"Hay muchísima química porque aquí estamos es sumando para el futuro", afirmó Valencia.

"Hay química cuando se suma entre distintos"

Oviedo señaló que Colombia está acostumbrada a elegir bandos y a pensar que se es coherente solo porque se habla con el que piensa igual.

"Aquí de lo que se trata es de entender que tal vez al país le hace falta que la voluntad de dos personas se sincronice para que podamos demostrar que sumar es mucho más fácil que dividir", dijo.

En cuanto a su compatibilidad con Paloma, dijo que es el 100%. La fórmula indicó que coincide en la obsesión por el trabajo, además, comparten el gusto por el contacto directo con la ciudadanía y el escuchar las necesidades de la gente.

Las diferencias ideológicas

Paloma Valencia reconoció que los matices se hacen evidentes en temas de centro y centro derecha. Mientras que Oviedo señaló que la ideología de género es una de las cosas en las que piensan diferente.

"Paloma cree, el partido cree que existe, que les preocupa, y eso es natural. Hay otras personas que piensan distinto y que dicen que la ideología de género no existe", señaló el candidato a la Vicepresidencia.

A su vez, Valencia aclaró que ninguno de los dos está pensando en "adoctrinar a los niños ni política ni ideológica, ni de genero".

Agregó que "sumar entre diferentes en un país polarizado es difícil" y reconoció que la unión ha atravesado momentos complejos.

"Esta unión ha tenido momentos donde hemos sufrido, donde realmente ha habido momentos difíciles" como las declaraciones públicas que han tenido y ataques de los que han sido víctimas.

Los candidatos también hablaron de aspectos personales. Valencia compartió cómo su hija Amapola enfrenta la campaña y Oviedo describió su rutina que incluye trotar y subir a Monserrate, además habló del porqué no ha cambiado su teléfono Huawei P20 que tiene desde 2018.