El posible regreso de Juan Guillermo Cuadrado revoluciona al fútbol colombiano

Juan Guillermo Cuadrado podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes en Colombia después del Mundial 2026.

En las últimas horas volvió a tomar fuerza la posibilidad de que el experimentado futbolista regrese al Fútbol Profesional Colombiano, luego de más de una década en Europa.

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Aunque todavía no existe una negociación oficial confirmada, varios reportes apuntan a que al menos tres equipos del país estarían interesados en fichar al jugador antioqueño, cuyo contrato con el Pisa de Italia termina en junio de 2026.

El posible regreso de Cuadrado genera expectativa no solo por su trayectoria internacional, sino porque sería uno de los movimientos más mediáticos del fútbol colombiano en los últimos años.

¿Qué equipos quieren a Juan Guillermo Cuadrado?

La información fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez, quien aseguró que tres clubes del FPC ya tendrían interés en el volante colombiano.

En unos días llega al país y se activan los 3 equipos de Colombia interesados, mencionó Rodríguez por medio de su cuenta de X.

Aunque no entregó nombres directamente, una de las pistas compartidas en redes sociales apuntaría a Junior de Barranquilla, equipo que desde hace tiempo ha mostrado interés por futbolistas de renombre internacional.

Cuadrado, de 38 años, viene de una temporada complicada con el Pisa, club que terminó descendiendo a la Serie B. Además, todavía no se conocen detalles sobre una eventual renovación de contrato, situación que abre la puerta a un posible cambio de rumbo en su carrera.

¿Por qué ilusiona tanto el regreso de Cuadrado?

El extremo colombiano es considerado uno de los futbolistas más importantes de la última generación de la Selección Colombia.

Su recorrido en Europa incluye pasos por clubes históricos como Juventus, Inter, Fiorentina, Udinese, Chelsea y Lecce, además de múltiples títulos en el fútbol italiano.

Durante años, Cuadrado logró mantenerse en la élite del fútbol europeo y fue pieza clave de la 'tricolor' en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

De hecho, recientemente apareció en la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, aunque finalmente no fue incluido por Néstor Lorenzo en la convocatoria definitiva.

En Colombia, el único equipo en el que jugó profesionalmente fue Independiente Medellín antes de dar el salto al exterior. Desde entonces nunca regresó al fútbol sudamericano.

Ahora, con el cierre de su etapa europea cada vez más cerca, el panorama parece diferente. Su llegada al FPC representaría un golpe mediático enorme y también una inyección de experiencia para cualquier club que logre ficharlo.

Por ahora, el futuro de Juan Guillermo Cuadrado sigue abierto. Sin embargo, las próximas semanas podrían marcar el inicio de uno de los movimientos más llamativos del fútbol colombiano rumbo al segundo semestre de 2026.