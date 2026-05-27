Invima prohíbe uso y comercialización de esta marca de alcohol antiséptico

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización ilegal del alcohol antiséptico de marca Aseptic, muy popular en la ciudad de Barranquilla.

Según la entidad, este producto no cuenta con registro sanitario vigente, razón por la cual su venta en Colombia es ilegal y representa un riesgo para la salud pública.

De acuerdo con un comunicado oficial, el producto exhibe en su etiquetado una autorización sanitaria expedida mediante la Resolución No. 2020012824 del 2 de abril de 2020. Sin embargo, el Invima aclaró que dicha autorización perdió vigencia tras el fin de las medidas transitorias implementadas durante la emergencia sanitaria por Covid-19, que finalizó oficialmente el 30 de junio de 2022.

¿Por qué el Invima considera fraudulento el alcohol antiséptico Aseptic?

La entidad explicó que los alcoholes antisépticos comercializados actualmente en Colombia deben contar con registro sanitario vigente y cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 677 de 1995. En este caso, el producto de marca Aseptic no cumple con la normatividad sanitaria vigente y por lo tanto, no ha sido evaluado en aspectos de calidad, seguridad ni eficacia.

El Invima señaló además que los productos fraudulentos representan un riesgo para los consumidores porque no se conoce con certeza su composición, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento o transporte.

¿Qué medidas recomendó el Invima a consumidores y autoridades?

Entre las principales recomendaciones, el Invima pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir el alcohol antiséptico de marca Aseptic. También indicó que quienes estén utilizando el producto deben suspender inmediatamente su uso debido a los posibles riesgos para la salud.

La entidad señaló que, en caso de presentarse eventos adversos relacionados con el uso del producto, estos deben ser reportados mediante los canales oficiales de farmacovigilancia. Además, solicitó informar a las autoridades sanitarias sobre lugares o canales donde se distribuya o comercialice este alcohol antiséptico sin registro sanitario.

La alerta también incluye instrucciones para secretarías de salud, IPS, distribuidores y comercializadores. El Invima pidió reforzar las actividades de inspección, vigilancia y control, retirar el producto del mercado y gestionar su destrucción.