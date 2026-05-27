Administración Trump habría ordenado que no se tomen medidas contra Delcy Rodríguez

Hubo un antes y un después en Venezuela tras el 3 de enero de 2026. Estados Unidos puso en marcha la operación Resolución Absoluta, concluyendo con la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Después de aquel día, quedó Delcy Rodríguez como la presidenta interina. En sus manos ha estado el retorno de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, las cuales estaban rotas desde 2019. Además, la administración Trump levantó las sanciones contra Rodríguez, incluyendo sacarla de la lista Clinton.

Las investigaciones por presunta corrupción y lavado de activos

La agencia Associated Press (AP) reveló que el gobierno le habría dicho a los fiscales de Miami que evitaran seguir con las investigaciones contra la presidenta interina.

A inicios de marzo, la agencia Reuters publicó que los fiscales estaban preparando una acusación por presunta corrupción y lavado de activos. En caso de no cumplir con las exigencias de Trump, le avisaron que habría consecuencias.

Los cargos estarían relacionados con un supuesto lavado de fondos cometido en la petrolera PDVSA durante el periodo de 2021 a 2025.

¿Por qué se habría ordenado la suspensión?

“La directiva de suspender la investigación sobre Rodríguez tenía como objetivo evitar obstaculizar los esfuerzos por estabilizar Venezuela tras la captura de Maduro”, aseguró AP tras conocer la información por parte de funcionarios que mantuvieron anonimato.

Una de las prioridades de Estados Unidos radica en el petróleo y, en los recientes meses, la presidenta interina ha tenido reuniones con empresarios de este sector provenientes de Norteamérica.

En cuanto a los movimientos de Rodríguez para lograr la estabilidad en Venezuela, lo último que anunció fue la creación de una comisión de reestructuración del gobierno para adaptarlo a la nueva realidad.

Para ello, designó a Héctor Rodríguez, el ministro de Educación, como comisionado de la reestructuración. El propósito de la presidenta interina entonces es el de acoplar a Venezuela a las dinámicas que ha traído la caída de Maduro.