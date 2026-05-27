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Reunión entre el Consejo Gremial e Iván Cepeda quedaría aplazada de forma indefinida

Por motivos de agenda, habría sido imposible reprogramar antes de la primera vuelta.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
10:08 p. m.
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A pesar de que el fin de semana el Consejo Gremial defendió su reunión con el candidato Iván Cepeda, argumentando que la “decisión de dialogar con distintos candidatos a la Presidencia de la República responde a su misión institucional y al mandato colectivo de sus gremios afiliados”, el encuentro habría quedado aplazado de manera indefinida.

En entrevista con Noticias RCN, el candidato del Pacto Histórico se comprometió a asistir; sin embargo, este medio conoció que tenía un espacio para ser escuchado el 21 de mayo y, finalmente, por temas de agenda, no llegó.

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Desde su campaña, informaron que el encuentro podría darse, a más tardar el jueves 28 de mayo y seguían a la espera de confirmación. Pero, voceros del Consejo Gremial dijeron a Noticias RCN que la reunión no ocurrirá o al menos no antes de la primera vuelta.

Reprogramarla fue imposible, debido a que convoca a líderes de distintos sectores (Acopi, Anato, Andi, Asobancaria, Asofondos, Camacol, Fasecolda, Fenavi, Fedegán, Fenalco, Federación Nacional de Cafeteros, etc.), que no podrán coincidir la semana previa a elecciones.

Otros detalles de la agenda de Cepeda:

En la recta final de las elecciones de primera vuelta, el candidato Cepeda ha tenido una agenda apretada en el Caribe, que lo llevó a recibir varias denuncias ante el CNE por la presunta realización de eventos masivos en el periodo de restricción, que va del 25 de mayo al 1 de junio.

Se sabe, además, que el jueves 28 se reunirá con periodistas nacionales e internacionales para abordar temas como la paz total, un posible acuerdo nacional y la asamblea constituyente.

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Sobre este último punto, el candidato Cepeda recibió una carta del Comité Promotor Contra la Constituyente, de la que forma parte el también candidato Sergio Fajardo.

En ella le piden comprometerse con cuatro puntos: 1. El respeto irrestricto a la constitución, 2. La no convocatoria a la asamblea constituyente, 3. Evitar los ataques al Banco de la República y 4. No promover narrativas de fraude electoral.

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