Carlos Fernando García, exdirector de Migración Colombia, será el nuevo embajador en México

Carlos Fernando García Manosalva, anterior director de Migración Colombia, será el nuevo embajador del país en México.

A la cabeza de Migración Colombia quedó Nigeria Rentaría, ex defensora Delegada para los derechos de los indígenas y las minorías étnicas.

García Manosalva llegó en reemplazo de Moisés Ninco Daza, que había sido nombrado para el cargo en 2022, pero terminó siendo retirado del mismo en septiembre de 2024 a través de un decreto presidencial.

Carlos Fernando García había renunciado a Migración Colombia

El 26 de septiembre de 2024 el Gobierno Nacional aceptó la renuncia de García Manosalva a la dirección de Migración Colombia.

En su lugar había quedado Martha Hernández Arango, subdirectora de la entidad, en lo que se nombraba a una persona para el cargo.

García Manosalva había asegurado en su momento que su renuncia se debía a motivo personales.

En el momento en el que se aceptó la renuncia del otrora director de Migración Colombia se daba surgió la hipótesis de que dicha dimisión estaba relacionada a presuntas irregularidades respecto a los títulos de posgrado de García, lo que dificultaría su calificación para el cargo de director de la entidad.

"No es que no cumpla, es que ha habido demoras en todos los trámites, entonces, yo tengo que tomar alguna decisión porque no deseo en ningún momento hacerle daño al Gobierno colombiano”, aseguró el exdirector en ese momento.

¿Por qué retiraron a Moisés Ninco Daza de su cargo como embajador?

En septiembre de 2024, a los pocos días de que se aceptara la renuncia de García Manosalva, el gobierno emitió un decreto en el que retiraba a Moisés Ninco Daza de su cargo como embajador en México.

Según el decreto dicha decisión se tomó en obediencia a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que declaró nulo el nombramiento de Daza.

La nulidad del nombramiento se dio por presuntas irregularidades en el proceso que llevó a Ninco Daza al mencionado cargo. Según el Consejo de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores no habría evaluado los comentarios presentados por la ciudadanía a través de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular.

Además, según el tribunal, Ninco Daza, presuntamente no cumplía con los requisitos para desempeñar el cargo de embajador.