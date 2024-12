Daniel Mendoza declinó su nombramiento como embajador de Tailandia

A través de un video publicado en su cuenta de X, el escritor Daniel Mendoza se refirió a su nombramiento como embajador de Colombia en Tailandia, lo que despertó polémicas en varios sectores por trinos sexuales y violentos que se encuentran en la cuenta del escritor.

"Allá en Bangkok me espera una deliciosa embajada a la que decidí dejar plantada [...] Señor presidente Gustavo Petro, le suplico me sepa perdonar, no me siento bien haciendo esto, pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Mil gracias y mil disculpas", aseguró el escritor.

En el video, de casi diez minutos, el escritor aseguró que los trinos por los que había recibido crítica hacían parte de la promoción de su libro 'El diablo es Dios', publicado en 2013 y para el cual había creado una cuenta de X, sin embargo, no reflejaban su voz, sino la de los personajes de la novela.

"Abrí la cuenta @EldiabloEsDios en la que aclaraba que allí no hablaba yo, sino que era la voz de los personajes. Para ese momento, eso estaba claro en el perfil", aseguró Mendoza.

Sin embargo, asegura el escritor, posteriormente decidió apersonarse de la cuenta y cambiar el usuario, que hacía referencia a su novela, y usarla de manera personal.

"Todos los trinos con los que me atacan son de hace años, de cuando no era mi cuenta persona, sino la cuenta de la novela", aseguró Mendoza.

El mensaje de Daniel Mendoza para la defensora del pueblo

Una de las voces que se pronunció respecto al nombramiento de Mendoza en el mencionado cargo diplomático, fue el de la defensora del pueblo Iris Marín quien rechazó fuertemente la designación del literato.

Marín aseguró que Mendoza "ha expresado públicamente su satisfacción con relaciones sexuales con niñas, en ocasiones se refiere a que se encuentren en estados alterados de conciencia, o con mujeres a quienes se les ha suministrado previamente drogas".

Respecto a estas afirmaciones, Mendoza las calificó de calumniosas.

"A la defensora del pueblo, Iris Marín [...] la invito a reflexionar sobre el contenido de su declaración que, como la hizo, es evidentemente un afirmación calumniosa", pidió el escritor.

¿Por qué hubo polémica por el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia?

Las múltiples voces que se han pronunciado sobre Mendoza cuestionan su nombramiento, pues señalan que el escritor no tiene experiencia diplomática para asumir el cargo.

Sin embargo, la principal queja frente a Mendoza son los trinos sexuales y violentos que ha publicado en múltiples ocasiones en su perfil de X.

“Él afirma que son de un personaje de su novela, pero jamás me escudería en eso para hacer lo que pareciera ser una apología de la pedofilia, una apología de la violencia de género, de la violación”, aseguró Carlos Arturo García, presidente de la Asociación Diplomática y Consular.