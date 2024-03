Gremio científico pide ser tenido en cuenta en la Reforma a la Salud: tienen preocupaciones por su financiación

A través de un comunicado, miembros de la comunidad científica colombiana expresaron su inconformismo porque, aseguran, no les están teniendo en cuenta en la reforma a la salud.

“Por medio del presente en calidad de Presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas- ACSC, entidad que agrupa 69 asociaciones de médicos, me dirijo a ustedes de manera atenta y respetuosa, atendiendo al constante desconocimiento del que ha sido víctima nuestro gremio por parte del Gobierno Nacional”, inicia la carta de tres páginas enviada a la Comisión Séptima Constitucional del Senado.

La mayor molestia de la ACSC es que ellos no han sido tenidos en cuenta para la modificación del texto del polémico proyecto de ley.

“Llevamos dos años insistiendo. Hemos tenido unos acercamientos mínimos en relación con esta situación”, asegura Dora Bernal, presidenta de la asociación mencionada.

Las preocupaciones de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas

En específico, son tres puntos específicos de la reforma los que preocupan al gremio, entre ellos el que más destaca es el financiamiento del proyecto de ley.

“No hay datos, no sabemos si el Ministerio de Hacienda no se ha manifestado, no sabemos exactamente cuál va a ser el financiamiento”, destaca la doctora Bernal.

Bernal destaca, además, que para el gremio hay riesgo de que se afecte su remuneración, “en últimas al talento humano nos van a quedar debiendo nuestro trabajo, dado que somos los únicos trabajadores que para que se nos remunere nuestro trabajo, dado que somos los únicos trabajadores que para que se nos remunere nuestro trabajo hay que espera que un tercero le pague”.

Temor en el sector privado de la salud

Además de la financiación de la reforma, la doctora Bernal asegura que hay dudas sobre el pago de deudas al talento humano en el sector privado de la salud. “Esta reforma tiene un privilegio al sector público. El 70% del talento es del privado. En el escrito del proyecto de le 216 que entra en discusión en la Comisión Séptima se habla del pago al sector público y ¿quién garantiza el pago al sector privado?”.

Cómo último punto resaltan los parágrafos 1 y 3 del artículo 95, que trata sobre los programas de formación de especialidades médico quirúrgicas dónde dicen que no se le ha convocado a ser partícipes en la construcción de dichos programas. Le piden al gobierno nacional ser tenidos en cuenta en las mesas técnicas en talento humano en salud que hacen parte de la reforma.