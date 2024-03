“Si no tenemos reformas, hay que pensar en otras maneras”: ministro del Interior

En horas de la mañana de este 8 de marzo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hizo un llamado para que sean discutidas en el Congreso de la República, las reformas sociales planteadas por el Gobierno Nacional.

Para Velasco, la principal reforma que debe debatirse en el legislativo es la reforma pensional.

Al mismo tiempo, el ministro del Interior lanzó una advertencia frente a la posibilidad de que las reformas no sean aprobadas:

Si no tenemos esas reformas tendremos que pensar en otras maneras de transformar nuestras políticas.

El ministro Velasco fue enfático en pedir que se debatan las reformas en el Congreso.

Luis Fernando Velasco hizo un llamado al Congreso para que debatan las reformas: "No debatir es hundirlas, es lo que algunos llamarían la muerte canalla, y yo no creo que el Congreso quiera darle una muerte canalla sin debatir".

De la misma manera, señaló que si de ser así, respetarían la decisión. Sin embargo, explicó que, si se hunden estas iniciativas, el Gobierno Nacional, debe pensar en otras formas de cambio.

El jefe de la cartera del Interior dijo que ante la posibilidad de que las reformas no prosperen en el Congreso, si existen posibilidades de cambio.

Hay acciones que se pueden adelantar sin la reforma, pero no tienen posibilidad de permanencia en el futuro, por que quedarían sujetas a lo que la política de un Gobierno quiera hacer (...) podemos dar unos pasos, pero a esos pasos no le podemos asegurar la vigencia si no tenemos las reformas.