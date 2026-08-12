Perdió en un minuto el fruto de ocho años de trabajo: docente en Chocó es ejemplo de fortaleza

En el departamento del Chocó, epicentro del sismo de magnitud 7,4 que golpeó a varias ciudades del país a primera hora del lunes, 10 de agosto, 43.178 personas de 10.124 familias resultaron damnificadas, según el último reporte de situación de la Gobernación.

Una de ellas es la docente y trabajadora social Ivonny Moreno, que, en un minuto, perdió el fruto de ocho años de trabajo, cuando su apartamento, en Quibdó, se vino abajo durante el sismo que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ha sido el más potente de los últimos 10 años.

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Moreno dice estar lista para reconstruir su vida, tras el sismo:

Aunque afectada, Moreno comentó en diálogo con Noticias RCN estar confiada en que podrá reponerse y recuperar sus cosas. Aún recuerda el día en el que pudo amoblar su apartamento:

“Todo lo conseguí a base de trabajo y esfuerzo. Me acuerdo bien, cuando compré todo lo que tenía en el apartamento, estaba trabajando en una organización indígena, me pagaron tres meses, y salí con esas ganas de comprar nevera, muebles, de decorar mi apartamento tal cual quería y ese día lo hice”.

Su madre y amigas la han ayudado a levantarse de las ruinas. “Da mucha rabia, mucha rabia ver cómo, en un minuto, se derrumbó todo lo que había construido. Pero, gracias a Dios tengo muy buenas amigas. Desde que llegué a Quibdó han estado conmigo apoyándome y han estado pendientes con todo lo que necesito, han estado ahí para apoyarme”, agradeció.

¿Qué tan golpeado resultó el departamento del Chocó tras la tragedia registrada el lunes?

Según datos de la Gobernación del Chocó, 3.199 viviendas resultaron averiadas y 468, destruidas tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes.

Además, se reportan daños en 38 instituciones educativas, siete centros de salud, seis acueductos, cinco vías y un puente vehicular, de 29 municipios.

El costo humano también es enorme. Con corte al 11 de agosto, el departamento registraba cuatro personas desaparecidas, 14 muertos y 139 heridos.