Santa Fe entregará porcentaje de su taquilla para ayudar a los damnificados del desastre

En un firme gesto de responsabilidad social y solidaridad institucional, Independiente Santa Fe anunció que destinará un porcentaje significativo de la recaudación de boletería de su próximo partido internacional para apoyar a las familias afectadas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

El compromiso del conjunto «cardenal» se materializará durante el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana frente a River Plate de Argentina, programado para el miércoles 19 de agosto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Con más del 90 % del aforo vendido para este trascendental choque futbolístico, la contribución económica representará un alivio directo para las comunidades damnificadas en zonas altamente impactadas como Chocó, Risaralda y Caldas.

Esta es la ayuda que brindó el cuadro cardenal en medio de la tragedia

La donación de un porcentaje de la taquilla forma parte de un paquete de medidas integrales activado por la directiva del club bogotano, encabezada por su presidente Eduardo Méndez. A través de un comunicado oficial bajo la consigna "La Familia del León se une por las víctimas del terremoto", la institución habilitó dos canales de ayuda inmediata dirigidos tanto a su afición como a la ciudadanía en general.

Según se conoció se habilitaron las instalaciones de la sede administrativa Casa Cardenal, ubicada en la Calle 64A # 50B-08 (localidad de Barrios Unidos, Bogotá). Allí se están recibiendo alimentos no perecederos, agua embotellada, herramientas y elementos de primera necesidad de lunes a domingo, en el horario continuo de 7:00 a. m. a 8:00 p. m..

Además, para quienes deseen realizar transferencias bancarias directas, el club abrió una cuenta corriente exclusiva en el Banco AV Villas (número 059-04706-8), cuyos fondos recopilados serán entregados de forma transparente a los organismos de atención de emergencias.

El anuncio de Santa Fe se suma a una ola de respuestas solidarias impulsadas por diversos clubes e integrantes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Instituciones como América de Cali y Deportivo Pasto también han dispuesto centros de recolección y campañas para enviar insumos básicos a las regiones damnificadas.

El partido frente a River Plate no solo concentrará la atención deportiva del continente por la jerarquía del rival, sino que transformará las tribunas de El Campín en un escenario de respaldo social masivo. Desde las directivas del león se reiteró el llamado a la hinchada y al público capitalino para llenar las tribunas restantes y acercar sus donaciones a la sede antes del pitazo inicial.