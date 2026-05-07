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Cierres viales en Bogotá: Plan de movilidad por obras del nuevo intercambiador en esta zona

Las restricciones afectarán la movilidad entre el 9 y el 14 de mayo. Esto es lo que debe saber.

Cierres de la carrera séptima en Bogotá.
Cierres de la carrera séptima en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
12:21 p. m.
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La movilidad en el principal acceso sur de la capital colombiana entrará en una fase crítica de ajustes temporales. Las autoridades de tránsito y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) han confirmado una serie de cierres nocturnos totales en la Autopista Sur, una medida necesaria para avanzar en la construcción del ambicioso intercambiador vial a la altura de la Avenida Bosa.

Esta megaobra, que busca eliminar la dependencia de semáforos en un punto neurálgico de la ciudad, obligará a los conductores que se desplazan desde el municipio de Soacha hacia el centro de Bogotá a modificar sus rutinas durante la segunda y tercera semana de mayo.

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Según el reporte oficial, las restricciones operarán bajo un esquema nocturno para minimizar el impacto en las horas pico de la mañana y la tarde.

Fechas de cierres viales en el sur de Bogotá

  • Primera fase: Del 9 al 14 de mayo.
  • Segunda fase: Los días 19 y 20 de mayo.
  • Horario: Los cierres serán totales en sentido Soacha-Bogotá durante la franja nocturna y madrugada.

El punto crítico de intervención se localiza frente a la Terminal del Sur. Según se pudo confirmar por Noticias RCN, la vía estará "absolutamente cerrada", por lo que se recomienda a los transportadores de carga y conductores particulares que ingresan a la ciudad durante la noche que tomen vías alternas como la Avenida Ciudad de Cali o la vía por el sector de Mondoñedo.

El proyecto del intercambiador de la Avenida Bosa con Autopista Sur es una de las deudas históricas de infraestructura con los habitantes del sur de la capital. Actualmente, este cruce es conocido por generar retrasos de hasta 40 minutos en días de alta afluencia.

La estructura principal consiste en un paso a desnivel que permitirá la conexión directa con la Avenida Bosa sin necesidad de detener el flujo vehicular de la Autopista Sur. Tras un periodo de paralización que generó incertidumbre entre la ciudadanía, las obras se han retomado con celeridad.

Se espera que la entrega final de la obra se realice durante el segundo semestre del próximo año.

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