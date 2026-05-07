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Famosa cantante fue hallada sin vida: estaba desaparecida hace dos semanas

Las autoridades están avanzando en la investigación para esclarecer qué sucedió.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
12:02 p. m.
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Una reconocida cantante de España fue hallada sin vida en la madrugada del 5 de mayo de 2026.

Seila Álvarez, que en la escena musical se denominaba Seila Esencia, fue encontrada sin signos vitales dentro de su vehículo.

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Esta cantante era oriunda de Vigo, Galicia, España, tenía 39 años, hizo parte de la banda Phantom Club y llegó a compartir escenario con Marta Sánchez, una de las compositoras españolas más influyentes.

¿Qué se sabe de la muerte de Seila Esencia, la reconocida cantante de España?

La cantante Seila Esencia se encontraba desaparecida desde el 20 de abril de 2026.

De acuerdo con lo que los seres queridos les han relatado a las autoridades, ella salió de su casa, abordó su vehículo, pero no volvió a regresar.

En consecuencia, la Policía comenzó una búsqueda exhaustiva hasta que la localizó sin vida en la madrugada del 5 de mayo.

Las primeras inspecciones han indicado que el cuerpo de Seila Esencia no tendría señales de violencia. Sin embargo, se llevará a cabo una autopsia para esclarecer las causas exactas de su deceso.

Marta Sánchez, la famosa cantante y compositora de España, lamentó la muerte de Seila Esencia

Después de que las autoridades encontraron el cuerpo de Seila Esencia sin signos vitales, Marta Sánchez redactó un desgarrador mensaje en redes sociales.

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"No sé por dónde empezar. Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial y hay personas que dejan huella, como ella. Tuve la suerte de compartir unos días preparando esa canción tan increíble para televisión como 'Duermes mientras yo escribo'", comenzó manifestando.

"Esa canción formó parte de mi disco '21 días'. Pocas veces he escuchado compositores tan genuinos, únicos y con tanto talento. Hoy nos despertamos con este mazazo. Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca. No sé qué ha podido suceder, pero desde aquí le mando mi más sentido pésame a toda su familia y entorno con el corazón roto", añadió.

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