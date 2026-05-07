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Inteligencia artificial: se reveló cuántas empresas la usan en Colombia y cuáles están siendo los errores

Aunque la adopción de inteligencia artificial avanza, expertos advierten que muchas compañías aún no consiguen el impacto financiero esperado.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
10:57 a. m.
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La inteligencia artificial sigue ganando espacio en las empresas colombianas, pero el salto entre experimentar con esta tecnología y convertirla en resultados concretos para el negocio todavía representa un desafío.

Esa será una de las principales discusiones del AI Summit Colombia 2026, evento que se realizará el 7 y 8 de mayo en Bogotá y que reunirá a empresarios, ejecutivos y expertos del sector tecnológico.

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Según cifras citadas por los organizadores del encuentro, el 66 % de las empresas colombianas ya superó la etapa inicial de adopción de inteligencia artificial. Sin embargo, apenas el 12 % asegura haber logrado retorno sobre la inversión realizada en estas herramientas.

El panorama refleja una diferencia marcada entre implementar proyectos piloto y lograr que esas iniciativas impacten directamente las operaciones y las finanzas de las compañías. De acuerdo con el reporte mencionado durante la presentación del evento, factores como la falta de talento especializado, las dificultades para integrar la tecnología con sistemas internos y la ausencia de estrategias claras de ejecución han frenado el avance de muchos proyectos.

Los errores que están frenando la escalabilidad de la inteligencia artificial en Colombia

Durante las conversaciones previas al AI Summit, los organizadores identificaron varios patrones que se repiten en las empresas que no logran escalar sus proyectos de inteligencia artificial.

Entre ellos aparecen modelos que funcionan en ambientes controlados, pero fallan cuando enfrentan datos reales de operación.

Además, otro de los problemas detectados es la ausencia de métricas claras para medir el retorno de la inversión desde el diseño inicial de los proyectos, lo que dificulta demostrar resultados al finalizar las pruebas.

“El patrón es claro, decenas de pilotos corriendo en una misma organización, pero ninguno llegando a resultados. No es de tecnología ni de talento, sino de ejecución, y la mejor manera de aprender a evitarlo es escuchando a quienes ya cometieron los errores en primera persona", indica Nicolás Cruz, cofundador del AI Summit Colombia y de Colombia Tech Week.

El evento contará con paneles en los que participarán representantes de empresas y plataformas que actualmente operan con inteligencia artificial en diferentes procesos. Entre los invitados figuran ejecutivos de compañías como Habi, Lulo Bank, Mercado Libre, AWS y Jelou AI.

Además, uno de los espacios del encuentro abordará cómo algunas compañías nacidas bajo modelos digitales han logrado integrar la inteligencia artificial como parte central de su operación, permitiendo estructuras más livianas y procesos automatizados en comparación con empresas tradicionales.

El debate sobre competitividad y decisiones empresariales

La discusión también se enfocará en el papel que juegan las decisiones corporativas dentro del éxito o fracaso de estas implementaciones. Según los organizadores, varios proyectos tecnológicos terminan estancados no por limitaciones técnicas, sino por problemas relacionados con liderazgo, estrategia y toma de decisiones dentro de las compañías.

Uno de los participantes del evento será Juan Carlos Uribe, National Technology Officer de Microsoft Colombia, quien presentará una charla enfocada en cómo las fallas en la adopción de inteligencia artificial suelen originarse más en las juntas directivas que en los servidores o en la infraestructura tecnológica.

Los organizadores también señalaron que en América Latina todavía existe poca apertura para compartir públicamente errores técnicos y aprendizajes relacionados con inteligencia artificial, a diferencia de otros temas del ecosistema emprendedor como inversión o pivotes de negocio.

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“El gasto en inteligencia artificial crece a doble dígito en la región, pero gran parte del aprendizaje queda encerrado dentro de las compañías. Abrir ese conocimiento es lo que acelera una región entera", enfatiza Daniel Bilbao, cofundador del AI Summit y CEO de Truora.

El AI Summit Colombia 2026 se llevará a cabo en el Chamorro City Hall de Bogotá y espera reunir a líderes empresariales, desarrolladores y compañías interesadas en analizar el futuro de la inteligencia artificial en la región.

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