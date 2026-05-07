Capturan al alcalde de Villa de Leyva en plena plaza principal, por presunta solicitud de coimas sobre una licencia

En plena plaza pública fue capturado en la mañana de este 7 de mayo el alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, quien al parecer estaría involucrado en un pedido de coimas sobre una licencia de urbanismo.

De acuerdo con información de la Fiscalía, Gamboa habría realizado una exigencia económica correspondiente al 20% del valor de una licencia de urbanismo por cerca de 480 millones de pesos a la representante legal de Inversiones San Jacinto Nelvic SAS.

La captura fue materializada por agentes del CTI, mediante una orden judicial expedida por el Juzgado 52 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá.

Los cargos en contra del alcalde de Villa de Leyva

Según el ente investigador, el alcalde podría ser responsable del delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo.

La denuncia en contra de Gamboa habría sido presentada el pasado 28 de abril por la señora Maria Solarte Daza, representante legal de la empresa en cuestión.

En la diligencia también se llevó a cabo, por orden del juez, la incautación de los dispositivos celulares de Luis Fernando Cardenas Rico, secretario de Planeación; William Yesid Molina García, inspector segundo de Policía y un particular.

Alcalde de Villa de Leyva ya había sido imputado por corrupción

Este no es el primer lío judicial del mandatario de Villa de Leyva. En enero de este año ya había sido imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades; cargos que no aceptó.

En dicha ocasión, la Fiscalía lo señaló de haber incurrido en conductas irregulares tras la suscripción de un contrato de prestación de servicios para la supervisión de maquinaria amarilla.

Dicho contrato, firmado en febrero de 2024, se habría hecho con el señor Javier Alexánder Múnevar, hermano de la secretaria de Desarrollo Social, Ángela Johana Múnevar González.

Debido a esto, la Fiscalía consideró que no se habrían tenido en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, ni una evaluación independiente y comparativa con la ley.