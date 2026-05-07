Bus del MIO se estrelló contra cuatro vehículos y terminó volcado sobre una vía, en Cali

En Cali se registró un grave accidente de tránsito, después de que un bus del sistema de transporte MIO ocasionara un choque múltiple.

Fueron siete las personas que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales, tras resultar lesionadas en el siniestro. Afortunadamente, todas están fuera de peligro.

¿Qué se sabe del accidente del MIO en Cali?

Los hechos ocurrieron sobre las 11 de la noche del 6 de mayo, cuando un padrón del MIO se estrelló con un bus y, metros más adelante terminó chocando con tres taxis y volcándose sobre la vía.

La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de Cali, que entregó un parte positivo al final de la situación.

Fueron cinco los vehículos involucrados en el siniestro que, por fortuna, no dejó víctimas fatales ni personas heridas de gravedad.

El accidente se registró en la intersección de la calle 36 con carrera 46, en el oriente de la ciudad.

Cierran La Ermita por ataque contra imágenes religiosas

También en Cali se registró un grave ataque al interior de la iglesia La Ermita, uno de los puntos turísticos por excelencia de la capital del Valle del Cauca.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo, cuando un hombre ingresó de forma violenta y destruyó varias imágenes religiosas frente a los feligreses que se encontraban en el lugar.

Debido a esto, se anunció el cierre de la iglesia hasta el próximo 9 de mayo.