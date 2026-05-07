CANAL RCN
Colombia

¿Qué pasó en la estación de Transmilenio de la Calle 76? Guardias narraron los ataques con piedras

Testimonios de seguridad describen dos jornadas de amenazas, armas blancas y ataques con piedras.

¿Qué pasó en la Calle 76?
Foto: Concejal Juan David Quintero

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
12:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la estación Calle 76 de Transmilenio, en Bogotá, durante los días 4 y 5 de mayo se registraron ataques violentos, tanto contra los guardias de seguridad como contra la misma infraestructura.

VIDEO | Encapuchados vandalizaron estación de Transmilenio para robar y evadir el pago del pasaje
RELACIONADO

VIDEO | Encapuchados vandalizaron estación de Transmilenio para robar y evadir el pago del pasaje

Según el relato de guardias de seguridad, la situación comenzó con intentos de evasión del pasaje por parte de algunos usuarios y escaló hasta convertirse en una serie de agresiones, amenazas y ataques masivos.

Guardias de Transmilenio narraron los ataques en la Calle 76

Un guardia de seguridad de la estación Calle 76 entregó un relato detallado de lo ocurrido, describiendo una secuencia de hechos que se extendió durante dos días consecutivos:

Les voy a contar el antes y después de lo que sucedió en la calle 76. Siendo las 19:30 del día 4 del mes 5 del 2026, ingresan a la estación Calle 76 unos usuarios en estado de alicoramiento, lo cual llegan amenazando que van a evadir el pasaje.

Según su testimonio, el personal de vigilancia intentó controlar la situación mediante recomendaciones sobre la validación del pasaje.

Sin embargo, todo se escaló cuando algunos usuarios aseguraron haber sido víctimas de un hurto, hecho que, según los guardias, no fue verificado en el lugar.

Nosotros los vigilantes les hacemos las recomendaciones de que hay que validar el pasaje. La unidad dice y llegan bravas que le robaron un teléfono, lo cual nosotros no tenemos conocimiento de eso.

Delincuentes están agrediendo a los guardias de Transmilenio con palos, cuchillos y más

El guardia afirmó tras esto se presentó la evasión del pago del pasaje y que algunos de los implicados habrían amenazado al personal con armas blancas.

Llegan amenazando con arma blanca cortopunzantes. Nosotros lo que hacemos es defendernos con la trompa y el último recurso para defendernos.

"Me dispararon en plena persecución": habló el policía herido tras violento robo a un D1 en Bogotá
RELACIONADO

"Me dispararon en plena persecución": habló el policía herido tras violento robo a un D1 en Bogotá

Luego de esto, el segundo día (5 de mayo) según el relato, se registró la llegada de aproximadamente 200 personas que atacaron la estación con piedras y palos.

Llegaron aproximadamente 200 personas tirando piedra y palo, lo cual agredieron a una mujer en el rostro, compañera de nosotros.

El testimonio también señala que el personal de seguridad se vio obligado a abandonar la estación debido a la intensidad de los ataques.

Nos hacen retirar la estación y lo único que nos toca es salir corriendo porque no nos quedó más opción que las agresiones que llegaron de esos descarrilados hacia la estación calle 76.

En medio de la controversia, el concejal de Bogotá Juan David Quintero se pronunció sobre el caso, cuestionando el trasfondo de los hechos y su posible impacto en la ciudad.

¿Lo de la Calle 76 fue una protesta espontánea o el primer intento de convertir la crisis de colados en Transmilenio en la mecha de un nuevo estallido social en Bogotá?

El cabildante advirtió sobre la narrativa alrededor de los llamados “colados” y pidió atención sobre el uso del sistema de transporte como escenario de confrontación.

La pregunta de fondo es grave: ¿quieren usar a los colados para justificar violencia contra Transmilenio, sus usuarios y sus trabajadores?.

Video captó violento robo en un D1 de Bogotá: criminales desataron persecución y tiroteo
RELACIONADO

Video captó violento robo en un D1 de Bogotá: criminales desataron persecución y tiroteo

El caso continúa bajo análisis mientras se evalúan las posibles responsabilidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Bus del MIO se estrelló contra cuatro vehículos y terminó volcado sobre una vía, en Cali

Corrupción

Capturan al alcalde de Villa de Leyva en plena plaza principal, por presunta solicitud de coimas sobre una licencia

Bogotá

Ambulancias en Bogotá pueden tardar hasta cuatro horas en atender una emergencia

Otras Noticias

Artistas

Famosa cantante fue hallada sin vida: estaba desaparecida hace dos semanas

Las autoridades están avanzando en la investigación para esclarecer qué sucedió.

Selección Colombia

El partido de la Selección Colombia vs. Portugal se transmitirá en el Vive Claro: estarán Blessd, Pipe Bueno y Aria Vega

El evento, que será el 27 de junio, también combinará música en vivo y entretenimiento.

EPS

¿Se puede o no salvar el sistema de salud tras el choque entre Gobierno y Consejo de Estado?

Copa Libertadores

Hinchas de Independiente Santa Fe en el ojo de la polémica por gestos racistas en Libertadores

Inteligencia Artificial

Inteligencia artificial: se reveló cuántas empresas la usan en Colombia y cuáles están siendo los errores