¿Qué pasó en la estación de Transmilenio de la Calle 76? Guardias narraron los ataques con piedras

En la estación Calle 76 de Transmilenio, en Bogotá, durante los días 4 y 5 de mayo se registraron ataques violentos, tanto contra los guardias de seguridad como contra la misma infraestructura.

Según el relato de guardias de seguridad, la situación comenzó con intentos de evasión del pasaje por parte de algunos usuarios y escaló hasta convertirse en una serie de agresiones, amenazas y ataques masivos.

Guardias de Transmilenio narraron los ataques en la Calle 76

Un guardia de seguridad de la estación Calle 76 entregó un relato detallado de lo ocurrido, describiendo una secuencia de hechos que se extendió durante dos días consecutivos:

Les voy a contar el antes y después de lo que sucedió en la calle 76. Siendo las 19:30 del día 4 del mes 5 del 2026, ingresan a la estación Calle 76 unos usuarios en estado de alicoramiento, lo cual llegan amenazando que van a evadir el pasaje.

Según su testimonio, el personal de vigilancia intentó controlar la situación mediante recomendaciones sobre la validación del pasaje.

Sin embargo, todo se escaló cuando algunos usuarios aseguraron haber sido víctimas de un hurto, hecho que, según los guardias, no fue verificado en el lugar.

Nosotros los vigilantes les hacemos las recomendaciones de que hay que validar el pasaje. La unidad dice y llegan bravas que le robaron un teléfono, lo cual nosotros no tenemos conocimiento de eso.

Delincuentes están agrediendo a los guardias de Transmilenio con palos, cuchillos y más

El guardia afirmó tras esto se presentó la evasión del pago del pasaje y que algunos de los implicados habrían amenazado al personal con armas blancas.

Llegan amenazando con arma blanca cortopunzantes. Nosotros lo que hacemos es defendernos con la trompa y el último recurso para defendernos.

Luego de esto, el segundo día (5 de mayo) según el relato, se registró la llegada de aproximadamente 200 personas que atacaron la estación con piedras y palos.

Llegaron aproximadamente 200 personas tirando piedra y palo, lo cual agredieron a una mujer en el rostro, compañera de nosotros.

El testimonio también señala que el personal de seguridad se vio obligado a abandonar la estación debido a la intensidad de los ataques.

Nos hacen retirar la estación y lo único que nos toca es salir corriendo porque no nos quedó más opción que las agresiones que llegaron de esos descarrilados hacia la estación calle 76.

En medio de la controversia, el concejal de Bogotá Juan David Quintero se pronunció sobre el caso, cuestionando el trasfondo de los hechos y su posible impacto en la ciudad.

¿Lo de la Calle 76 fue una protesta espontánea o el primer intento de convertir la crisis de colados en Transmilenio en la mecha de un nuevo estallido social en Bogotá?

El cabildante advirtió sobre la narrativa alrededor de los llamados “colados” y pidió atención sobre el uso del sistema de transporte como escenario de confrontación.

La pregunta de fondo es grave: ¿quieren usar a los colados para justificar violencia contra Transmilenio, sus usuarios y sus trabajadores?.

El caso continúa bajo análisis mientras se evalúan las posibles responsabilidades.