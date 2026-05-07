Hinchas de Independiente Santa Fe en el ojo de la polémica por gestos racistas en Libertadores

Este miércoles, Independiente Santa Fe terminó con un sabor agridulce en Copa Libertadores. El conjunto "Cardenal" no solo dejó escapar una victoria vital ante el poderoso Corinthians de Brasil en los minutos finales, sino que ahora enfrenta una tormenta mediática y posibles sanciones disciplinarias debido al comportamiento reprochable de un sector de su hinchada.

El estadio Nemesio Camacho 'El Campín' vibraba con la ilusión de ver al primer campeón de Colombia dar un golpe de autoridad en el Grupo E. Bajo la dirección de Pablo Repetto, Santa Fe planteó un partido inteligente, cerrando espacios a un "Timao" que llegó a la capital colombiana con el rótulo de favorito y puntaje perfecto.

RELACIONADO Santa Fe dejó ir la victoria al último minuto y quedó al borde de la eliminación en Copa Libertadores

Tras un primer tiempo de mucha fricción y pocas luces, la alegría estalló al minuto 59. El eterno Hugo Rodallega, erigiéndose una vez más como el faro ofensivo del equipo, aprovechó una asistencia precisa de Jáder Obrian para vencer la resistencia del portero Hugo Souza. El 1-0 parecía sentenciar un triunfo histórico que ponía a Santa Fe en carrera directa hacia la clasificación.

Sin embargo, el fútbol es un deporte de detalles y resistencia. Cuando el reloj marcaba el minuto 90+2 y la afición ya celebraba, un cabezazo certero de Gustavo Henrique tras un tiro de esquina silenció el recinto bogotano. El 1-1 final dejó a los jugadores locales tendidos en el césped, víctimas de la frustración por un botín que se esfumó en el último suspiro.

Video: los gestos de racismo de hinchas de Santa Fe

Lamentablemente, el análisis deportivo pasó a segundo plano pocas horas después. A través de redes sociales, especialmente mediante denuncias de medios partidarios brasileños como Meu Timão, se difundieron imágenes y videos que muestran a supuestos aficionados de Santa Fe realizando gestos racistas dirigidos a la hinchada de Corinthians ubicada en la tribuna norte.

En las imágenes se observa a dos individuos en la tribuna oriental realizando ademanes que imitan los movimientos de un simio, una práctica discriminatoria que la CONMEBOL ha intentado erradicar con sanciones cada vez más severas.

RELACIONADO Técnico del Bayern Múnich y directivo estallaron por las polémicas tras eliminación en Champions League

De confirmarse los hechos, Santa Fe podría enfrentarse a multas económicas superiores a los 100,000 dólares o incluso al cierre parcial de sus tribunas para los próximos compromisos internacionales.