Bogotá tendrá cierres viales por el Reto Win este domingo 25 de octubre

La movilidad en el norte de Bogotá tendrá modificaciones durante este fin de semana por la carrera atlética Reto Win ¡Colombia se levanta con huevos!, programada para el domingo 25 de octubre de 2026. La actividad deportiva contempla recorridos de 7 y 11 kilómetros y requerirá cierres temporales en varios tramos viales.

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La Secretaría de Movilidad autorizó las afectaciones para facilitar el desarrollo de la competencia, que tendrá como punto de salida y llegada el Parque Country Comodoro. Entre los corredores viales intervenidos se encuentran la avenida carrera Novena, la diagonal 92 y la calle 133, por lo que los conductores deberán tener en cuenta los horarios de cierre y las alternativas habilitadas.

Las primeras restricciones comenzarán el sábado 24 de octubre, mientras que otros cierres se implementarán durante la madrugada del domingo. La programación contempla afectaciones en ambas calzadas de la calle 133, además del cierre total de algunos tramos de la carrera Novena y la diagonal 92.

¿Cuáles son los horarios de los cierres viales en Bogotá por la carrera del 25 de octubre?

De acuerdo con la programación autorizada por la Secretaría Distrital de Movilidad, estos son los tramos afectados y los horarios previstos para el cierre y la habilitación de las vías:

Calle 133 entre avenida carrera Novena y carrera Décima, calzada sur: cierre desde las 2:00 p. m. del sábado 24 de octubre hasta las 2:00 p. m. del domingo 25 de octubre.

Calle 133 entre avenida carrera Novena y carrera Décima, calzada norte: cierre desde las 11:00 p. m. del sábado 24 de octubre hasta las 11:30 a. m. del domingo 25 de octubre.

Avenida carrera Novena entre calle 134 y avenida calle 100, calzada occidental: cierre total desde las 5:30 a. m. hasta las 10:40 a. m. del domingo 25 de octubre.

Diagonal 92 entre avenida calle 100 y calle 92, calzada occidental: cierre total desde las 5:30 a. m. hasta las 10:30 a. m. del domingo 25 de octubre.

Los tiempos de habilitación corresponden a la programación anunciada para cada tramo. Por ello, quienes necesiten circular por estos sectores deberán considerar las restricciones desde el sábado y durante las primeras horas del domingo, especialmente en los alrededores del Parque Country Comodoro.

El recorrido de la competencia comenzará en la calzada occidental de la avenida carrera Novena, a la altura de la avenida calle 134. Desde allí, continuará hacia el sur por la carrera Novena y la diagonal 92, tendrá un retorno hacia el norte a la altura de la calle 92 y regresará por la diagonal 92 y la carrera Novena hasta el Parque Country Comodoro, donde finalizará.

¿Cuáles son los desvíos autorizados por los cierres de la carrera Reto Win en Bogotá?

Los conductores que circulen en sentido norte-sur por la avenida carrera Novena durante las actividades de montaje deberán tomar la avenida calle 134 hacia el occidente, realizar el retorno al oriente a la altura de la carrera 11B, continuar por la calle 134 hacia el oriente y bajar por la carrera Décima. Después, deberán tomar la calle 131A hacia el oriente y regresar a la avenida carrera Novena hacia el sur para empalmar con su recorrido habitual.

Otra alternativa para quienes se desplacen en sentido norte-sur por la carrera Novena consiste en tomar la avenida calle 134 hacia el occidente, realizar el retorno al oriente a la altura de la carrera 11B, continuar por la calle 134 hacia el oriente y tomar la avenida carrera Séptima hacia el sur.

Para los usuarios que transiten por la avenida calle 134 en sentido occidente-oriente, la indicación es continuar hacia el oriente por esta vía y utilizar la avenida carrera Séptima para desplazarse hacia el norte o el sur, según su destino.

En el caso de quienes circulen en sentido oriente-occidente por la avenida calle 94 y tengan previsto tomar la avenida NQS hacia el sur, el desvío autorizado contempla continuar por la carrera 19 hacia el norte y luego tomar la avenida calle 100 hacia el occidente.

Por su parte, los conductores que vayan en sentido norte-sur por la avenida carrera 15 o en sentido oriente-occidente por la avenida calle 100, y que tengan previsto tomar la avenida carrera Novena o la avenida NQS hacia el sur, deberán continuar hacia el occidente por la avenida calle 100 y utilizar la autopista Norte hacia el sur.

La organización de la carrera Reto Win 7K y 11K contempla una jornada que combina competencia y recreación. Según la información del evento, parte de las inscripciones se destinará a donaciones de huevos para apoyar la seguridad alimentaria en el país. Mientras se desarrolla la actividad, las autoridades recomiendan a los ciudadanos atender la señalización y las indicaciones viales en los sectores afectados.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.