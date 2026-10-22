Invima prohíbe suplemento para la caída del cabello: es popular en redes sociales

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de un suplemento dietario promocionado para combatir la caída del cabello. El producto se ofrece a través de redes sociales y no cuenta con registro sanitario en Colombia.

De acuerdo con el Invima, no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad o eficacia, por lo que no existen garantías sobre sus características ni sobre los efectos que podría tener en quienes lo consuman.

Uno de los aspectos señalados por la autoridad es la manera en que se promociona el suplemento. En su etiqueta aparece la frase "fórmula para equilibrar la DHT", mientras que su publicidad le atribuye beneficios relacionados con la caída del cabello y el crecimiento capilar. El Invima advierte que estas afirmaciones corresponden a propiedades no autorizadas para los suplementos dietarios y pueden generar expectativas falsas entre los consumidores.

¿Por qué el Invima alertó sobre el suplemento para la caída del cabello?

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3249 de 2006, citado por el Invima, el producto se considera fraudulento por incumplir la normativa aplicable a los suplementos dietarios. La ausencia de autorización implica que se desconoce su contenido real, la trazabilidad de sus componentes y las condiciones en las que fue fabricado, almacenado y transportado.

El producto se promociona y comercializa a través de un perfil de Instagram y una página web. Esta cuenta tiene más de 40.800 seguidores y publica videos promocionales sobre el suplemento, algunos de los cuales superan las 100.000 reproducciones.

La alerta no se limita a las afirmaciones publicitarias. El Invima advierte que los productos fraudulentos pueden representar un riesgo para la salud porque no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia. Por esta razón, recomienda a los ciudadanos verificar el registro sanitario antes de comprar suplementos dietarios, medicamentos o productos fitoterapéuticos, especialmente cuando se ofrecen a través de internet y redes sociales.

¿Qué deben hacer las personas que compraron o consumieron este suplemento?

El Invima recomienda abstenerse de adquirir 'Pumpkin Seed Oil-Hair Bond Softgels' y suspender inmediatamente su consumo si ya se está utilizando. La entidad también pide informar a las autoridades sanitarias sobre los establecimientos, perfiles digitales o canales de distribución en los que se comercialice el producto.

Si una persona presenta algún evento adverso que considere asociado al consumo del suplemento, debe reportarlo a través de la plataforma VigiFlow o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co. Estos canales permiten comunicar posibles reacciones adversas a la autoridad sanitaria.