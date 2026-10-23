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Así quedó la tabla de reclasificación tras victoria de Nacional: se definen cupos a torneo internacional

El equipo antioqueño lidera en soledad la tabla de reclasificación y se acerca a quedarse con el cupo a la Copa Libertadores.

Atlético Nacional 2026 (1)
FOTO: Atlético Nacional

Ángel Ballén

octubre 23 de 2026
06:58 a. m.
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Atlético Nacional volvió a ganar en la Liga BetPlay y se puso como el líder de la tabla de posiciones del fútbol colombiano con un partido menos. El equipo de Lucas González venció por 3-0 a Deportivo Pasto en el Atanasio Girardot en un juego correspondiente a la fecha 14.

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Con este resultado, el equipo 'verdolaga' sigue tomando ventaja en la tabla de reclasificación del fútbol colombiano. Con 39 partidos jugados acumulan 84 puntos y le sacan 16 unidades de diferencia al segundo puesto que es América de Cali.

Nacional tiene prácticamente asegurado uno de los cupos para la Copa Libertadores de 2027, salvo un desastre a nivel de resultados. Cabe recordar que a este torneo van los dos campeones del año y los dos clubes mejor ubicados en la reclasificación.

Así está la tabla de reclasificación

  1. Atlético Nacional | 39 PJ y 84 puntos
  2. América de Cali | 35 PJ y 62 puntos
  3. Independiente Santa Fe | 37 PJ y 60 puntos
  4. Deportes Tolima | 38 PJ y 57 puntos
  5. Deportivo Cali | 34 PJ y 56 puntos
  6. Junior F.C. | 39 PJ y 56 puntos
  7. Once Caldas | 36 PJ y 54 puntos
  8. Millonarios | 35 PJ y 52 puntos
  9. Independiente Medellín | 33 PJ y 49 puntos
  10. Atlético Bucaramanga | 32 PJ y 48 puntos
  11. Águilas Doradas | 33 PJ y 45 puntos
  12. Internacional de Bogotá | 36 PJ y 45 puntos
  13. Deportivo Pasto | 35 PJ y 43 puntos

¿Cómo van los cupos a torneo internacional?

De momento, el único con un puesto fijo es Junior de Barranquilla, que está clasificado a fase de grupos de la Libertadores tras salir campeón del primer semestre de la Liga BetPlay. El segundo cupo será para el ganador del segundo semestre.

Los dos clubes mejor ubicados en la reclasificación que no sean campeones de liga van a fase 2 de la Libertadores. De momento, esos cupos son propiedad de Nacional y América, pero hay muchos puntos en juego todavía.

Para la Copa Sudamericana hay 3 cupos vía reclasificación, para los tres mejores equipos que no estén en Libertadores y finalmente, el último cupo es para el campeón de la Copa BetPlay. En caso de que el campeón ya esté en Libertadores, el cupo se cede vía reclasificación.

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