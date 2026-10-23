Sujeto disparó contra varias personas desde su vehículo en cercanías a París

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia sigue de cerca el caso registrado en dos localidades próximas a París, donde un individuo armado desató el pánico a bordo de un automóvil al disparar de manera indiscriminada contra transeúntes, provocando la muerte de una persona y dejando a otras cuatro heridas.

El responsable fue interceptado y puesto bajo custodia en la localidad de Coignères poco tiempo después de los ataques. Efectuada la captura a escasos kilómetros de la escena, el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, detalló a través de su cuenta de Instagram: "Este viernes por la mañana, un individuo disparó desde su vehículo contra varias personas que se cruzaron en su camino".

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“Ganas de provocar una carnicería”

La serie de disparos se registró cerca de las 10:30 de la mañana, extendiéndose entre las poblaciones de Trappes y La Verrière, ambas situadas al suroeste de la capital francesa.

Tras confirmarse el saldo inicial reportado por fuentes de la policía y por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, la prefectura advirtió que el número de afectados podría aumentar, dado que los servicios de emergencia continúan desplegados en la zona atendiendo lo ocurrido.

Hasta el momento, los organismos de seguridad no han establecido el móvil del ataque. Sin embargo, el alcalde Rabeh se refirió al atacante como un hombre "manifiestamente con ganas de provocar una carnicería", en conversaciones con la cadena local BFMTV.

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La víctima fatal es de origen africano:

El alcalde de Trappes indicó, además, que "la persona fallecida es de origen africano y la persona en estado crítico es de origen magrebí".

La hipótesis que, de momento, manejan las autoridades es que se trata de un "asesinato en relación con una empresa terrorista".

Se cree que podría tener relación con "una real o pretendida pertenencia a una raza, etnia, nación o religión determinada".