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Adultos mayores podrán ser parte de programas de bienestar con perros de terapia en Bogotá

El programa de la Alcaldía de Bogotá busca llegar a 360 adultos mayores que quieran participar en las actividades propuestas.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
08:35 p. m.
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La Alcaldía de Bogotá, el IDPYBA, entre otros aliados estratégicos, han lanzado un nuevo programa interinstitucional de perros de terapia para fortalecer el bienestar de las personas mayores.

“Cuidadores de la sabiduría” busca generar espacios para 360 personas mayores con perros de terapia que los motive a compartir recuerdos, expresar sus emociones y compartir vínculos significativos.

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¿Cuál es el objetivo del programa?

El intercambio de interacciones no solamente generará beneficios para los adultos mayores que deseen participar, sino también para los animales ya que estos estarán en entornos seguros en donde se va a priorizar su bienestar y cuidado.

“Estas intervenciones asistidas con animales buscan mejorar el bienestar emocional, físico, cognitivo y social de las personas mayores, a la vez que facilitan el contacto de los perros que permanecen en nuestra Unidad de Cuidado Animal con personas amorosas que también los cuidarán”, dio a conocer Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Así mismo, el funcionario aseguró que tanto las personas mayores como los animales recibirán atención y acompañamiento profesional bajo un enfoque de bienestar compartido.

“Cada jornada incorporará condiciones de seguridad, higiene, descanso y respeto por las necesidades de los perros y de los participantes”, explicó el director.

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¿Qué se realizará durante el programa?

La iniciativa dará inicio el próximo 23 de octubre en la Comunidad El Bosque, en Engativá, y en la Comunidad de Cuidado Hogar Santa María, en Suba, donde se llevarán a cabo los distintos encuentros entre adultos mayores y las mascotas.

En estos espacios se realizarán conversaciones, ejercicios de memoria e interacciones supervisadas entre perros previamente seleccionados, valorados y entrenados. Las personas que participan tendrán la oportunidad de escuchar, compartir y disfrutar de la compañía.

Como parte de la estrategia, el IDPYBA comenzó la selección y caracterización de algunos perros seleccionados que permanecen bajo el cuidado de la institución con el objetivo de ser entrenados como perros de terapia.

La experiencia será documentada y evaluada para obtener aprendizajes de dichos espacios y orientar una posible expansión del programa hacia otras partes de la ciudad.

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