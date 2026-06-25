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Colombia activará plan de apoyo humanitario para atender la tragedia en Venezuela

El gobierno colombiano anunció que tiene preparada una capacidad inicial de asistencia humanitaria que incluye equipos especializados de búsqueda y rescate.

Colombia activará plan de apoyo humanitario para atender la tragedia en Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 25 de 2026
09:07 a. m.
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El Gobierno Nacional, después de varias horas se pronunció sobre la tragedia de Venezuela y anunció su disposición para apoyar a Venezuela tras los dos poderosos terremotos que se registraron la tarde de este 24 de junio.

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La una emergencia que tuvo como epicentro Morón, estado Carabobo, afectó en gran magnitud las zonas del litoral central, específicamente La Guaira y Caracas, donde varias edificaciones se desplomaron.

A través de un comunicado, Colombia expresó su solidaridad con Venezuela ante la situación generada por los sismos que dejan hasta el momento 164 fallecidos, 706 heridos y más de 9.600 desaparecidos.

Al mismo tiempo, informó la activación de mecanismos de coordinación para una eventual asistencia humanitaria.

Por instrucción del Gobierno nacional, y en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia ha dispuesto su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar la atención de la emergencia.

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Equipos de rescate colombianos listos para ir a Venezuela

Como parte de la primera fase de apoyo, Colombia anunció que dispone de equipos especializados de búsqueda y rescate preparados para ser movilizados una vez las autoridades venezolanas determinen la necesidad de recibir asistencia internacional.

La medida contempla la disponibilidad inmediata de personal entrenado para intervenir en escenarios de emergencia, especialmente en labores de localización y atención de personas afectadas por eventos de gran magnitud.

Aunque el despliegue aún no se ha concretado, el Gobierno colombiano dejó claro que la capacidad de respuesta se encuentra lista y dependerá de las solicitudes y requerimientos que establezcan las autoridades venezolanas encargadas de coordinar la atención de la emergencia.

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Colombia monitorea la situación de emergencia en Venezuela

Mientras se evalúa la evolución de la emergencia, la Cancillería colombiana informó que mantiene un seguimiento constante de la situación, a través de la Embajada de Colombia en Venezuela y de los consulados ubicados en territorio venezolano.

Según el reporte oficial, hasta el momento no se han recibido solicitudes de asistencia consular ni reportes de colombianos afectados por los sismos.

Las verificaciones adelantadas por la red diplomática también permiten establecer que no se registran afectaciones entre los ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela.

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