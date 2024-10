“Las tienen en malas condiciones”: colombianas víctimas de secuestro en México aún no pueden retornar al país

El pasado 1 de octubre fueron rescatadas en Veracruz, México, seis jóvenes colombianas que fueron llevadas a ese país con falsas promesas y estuvieron secuestradas durante 12 días.

Sus familiares se comunicaron con las autoridades luego de que, una vez ellas llegaron a esa ciudad mexicana, nunca más pudieron volver a comunicarse. Por lo tanto, se temía que estuvieran bajo una red de trata de personas.

Tras poner el caso en conocimiento, la Fiscalía General de Veracruz inició una exhaustiva investigación, logró hallar que las jóvenes se encontraban en una vivienda y de inmediato, junto a las autoridades policiales, realizaron el allanamiento y las rescataron sanas y salvas.

El rescate lo confirmó el consulado de México y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Además, los familiares fueron notificados y quedaron con la tranquilidad de que pronto volverían a estar al lado de sus seres queridas.

Sin embargo, a pesar de que se esperaba que el viaje hacia Colombia fuera inmediato, esto no ha sido así e, incluso, las mujeres han denunciado que están recibiendo tratos deplorables y que todavía no hay claridad de cuándo les permitirán regresar a su país.

La denuncia de los familiares y las jóvenes que fueron víctimas de secuestro en México

"Necesito que metan mucha presión porque el consulado no nos quiere dar casi la cara. Nos mantienen diciendo que sí y no salen con nada", le dijo en un audio Yarlin Galindo, una de las víctimas, a su hermano.

"Supuestamente nos íbamos a ir hoy, pero dijeron que no, que hoy tampoco será", dijo también.

Y es que, aunque fueron liberadas, la pesadilla no ha terminado ni para ellas ni para sus familiares y están buscando a las autoridades colombianas para que consulten acerca de su situación y les ayuden a agilizar el viaje de retorno.

"Claro, nosotros nos tranquilizamos, mejor dicho, se nos fue la pesadilla. No pensamos que esto se fuera a alargar y que cada vez se sintiera peor", le contó Jaider Galindo, el hermano de Yarlin, a Noticias RCN.

"Ella me dice que está mal y que las tienen en malas condiciones", denunció también.

En ese sentido, amplió que cada vez les están restringiendo más las conversaciones con sus seres queridos y que, aunque insisten constantemente, no les dan ninguna razón acerca de su vuelo de regreso.

"Mi hermana está muy desesperada y nos dijo que tratáramos por todos los medios de hablar para que la situación cambie y ellas puedan venir rápido a Colombia", concluyó el hermano de Yarlin Galindo.

Asimismo, otras dos familias que residen en Bogotá, han denunciado ante la Fiscalía Seccional que a las seis jóvenes solo les están dando una comida al día y que, en consecuencia, ya han comenzado a presentar gastritis.

"No las están alimentando, les duele mucho el estómago y no les dan líquidos aunque el agua no se puede tomar porque no es potable", afirmó una de las familiares.

De igual manera, denunciaron que las han amenazado y que les ha tocado hablar del caso sin poder dar la cara. Adicionalmente, que han llegado a decirles que, si quieren que el regreso sea ágil, que las propias familias son las que tienen que comprar los tiquetes.

"El cónsul dijo ante los medios allá en México que ellas fueron víctimas de una red de trata y ya han habido capturas. Entonces, ¿por qué las van a dejar a la deriva?", aseveró otra de las familiares de las jóvenes.

El alcalde de Medellín se pronunció acerca de la realidad de las seis jóvenes secuestradas en México

"Lo normal es que las seis vuelvan a Colombia. Si las seis fueron rescatadas, las seis deben regresar", puntualizó.

"¿Cómo así que alguna está pensando que se debe quedar? ¿Quedarse para qué? declaró también".

Tras estas declaraciones, se espera que el regreso se acelere y que, apenas estén en Colombia, se les brinde la posibilidad de ser parte de redes de apoyo.