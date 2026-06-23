¿Cómo avanza el conteo final de la elección presidencial? Esto dijo el Consejo Nacional Electoral

En Corferias, en Bogotá, continúa el escrutinio Nacional, la etapa final del proceso electoral que define de manera oficial los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

En este escenario, las autoridades electorales avanzan en la consolidación de actas, revisión de resultados y resolución de reclamaciones, en medio de un proceso que, según el ente electoral, muestra una alta coincidencia entre el preconteo inicial y el escrutinio realizado por jueces y notarios en todo el país.

¿Qué significa la alta coincidencia entre preconteo y escrutinio?

De acuerdo con la Registraduría, el preconteo de la segunda vuelta presidencial coincidió en un 99.997% con los resultados del primer escrutinio.

Frente a esta cifra, el director de Inspección, Vigilancia y Control del Consejo Nacional Electoral explicó que el proceso se ha desarrollado con normalidad y con una verificación progresiva en todo el territorio nacional.

Señaló que los escrutinios municipales ya fueron finalizados en su totalidad y que los datos que se han ido consolidando mantienen una correspondencia prácticamente idéntica con el preconteo y con las actas elaboradas por los jurados de votación.

¿Cómo avanza el escrutinio en los departamentos?

El funcionario indicó que las comisiones escrutadoras departamentales iniciaron labores desde las 9 de la mañana y que el proceso ha avanzado de manera continua.

Según el reporte, al momento de la intervención, 23 departamentos ya habían finalizado el 100% del escrutinio.

El avance general, explicó, se acerca al 90% del escrutinio departamental, mientras el resto de las comisiones continúa cerrando el proceso en sus respectivas regiones.

¿Qué pasa con las reclamaciones electorales?

Durante el proceso se han presentado distintas reclamaciones ante las comisiones escrutadoras.

En el nivel departamental, se registraron más de 600 reclamaciones, todas las cuales fueron resueltas por los equipos encargados, integrados por jueces, notarios y registradores.

En las etapas más recientes del escrutinio, las reclamaciones han sido menores en número y, según el reporte oficial, también han sido atendidas y resueltas en su totalidad en los departamentos que ya finalizaron el proceso.

¿Cuándo se conocería el resultado oficial de la elección?

Sobre la declaración oficial del presidente electo, el funcionario explicó que el proceso avanza con la llegada progresiva de los pliegos electorales a Corferias.

Indicó que a las 4:00 de la tarde estaba programada la sala plena del Consejo Nacional Electoral para continuar con la consolidación del escrutinio nacional.

De acuerdo con las proyecciones, se espera que en el transcurso de la tarde y la noche lleguen los documentos restantes de los departamentos pendientes, lo que permitiría avanzar en la consolidación final.

El objetivo, según lo expuesto, es que en el corto plazo se realice la revisión total del proceso y se pueda declarar oficialmente el resultado de la elección presidencial.

¿Qué mensaje entrega el Consejo Nacional Electoral sobre el sistema electoral?

El Consejo Nacional Electoral destacó la solidez del sistema electoral colombiano, señalando que el país cuenta con uno de los modelos más seguros de la región.

También resaltó la presencia de más de 1.300 observadores internacionales durante el proceso, quienes, según la entidad, han reconocido el funcionamiento del sistema.

El funcionario explicó que el escrutinio se realiza con base en actas físicas y audiencias públicas, lo que permite trazabilidad y verificación de cada etapa del proceso.

Asimismo, indicó que los sistemas de transmisión de datos no modifican la información, ya que los ajustes solo se realizan mediante reclamaciones debidamente sustentadas y aprobadas por las comisiones escrutadoras.

Según explicó, cualquier corrección queda registrada y documentada en las actas oficiales del proceso electoral.