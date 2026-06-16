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Estadio Américo Montanini tendrá pantallas gigantes para ver el partido entre Colombia y Uzbekistán: así podrá ingresar

Más de 15.000 personas podrán disfrutar del encuentro en el estadio de Bucaramanga.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
09:22 a. m.
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Los amantes del fútbol en Bucaramanga tendrán una nueva opción para seguir el próximo partido de Colombia.

El estadio Américo Montanini abrirá sus puertas para recibir a miles de personas que podrán ver el encuentro en pantallas gigantes instaladas dentro del escenario deportivo.

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La iniciativa fue anunciada desde el mismo estadio y busca convertir el lugar en un punto de encuentro para que familias y aficionados disfruten juntos del compromiso entre Colombia y Uzbekistán.

Estadio de Bucaramanga tendrá pantallas gigantes para el partido de Colombia

Desde la grama del estadio se confirmó la instalación de dos pantallas gigantes que estarán destinadas para la transmisión del partido.

Según se informó, cada una tiene más de 12 metros de longitud y fue instalada por la Gobernación de Santander para que los asistentes puedan seguir cada detalle del encuentro.

Las pantallas quedaron ubicadas dentro del escenario deportivo con el objetivo de garantizar visibilidad para quienes ingresen a las diferentes zonas habilitadas.

¿Cuándo abrirán las puertas para el ingreso?

De acuerdo con la información entregada durante el anuncio, el estadio abrirá sus puertas mañana a partir de las 6:00 de la tarde.

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La jornada está pensada para que los asistentes ingresen con anticipación y puedan ubicarse antes del inicio del partido entre Colombia y Uzbekistán.

¿Qué deben hacer quienes quieran ver el partido en las pantallas gigantes del estadio de Bucaramanga?

Jahir Lagos, jefe de comunicaciones de la Gobernación de Santander, explicó que el acceso se realizará mediante entrega de boletería.

Según indicó, desde las 9:00 de la mañana se habilitarán los puntos establecidos por la Gobernación de Santander, el Imder Santander y la Lotería de Santander para entregar las entradas.

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Lo único que hay que hacer es disponerse para ver el Mundial. La alegría de hoy es que a partir de las 9 de la mañana en los sitios establecidos la Gobernación de Santander, el Imder Santander y la Lotería de Santander se va a hacer entrega de la boletería para que vengamos todos a disfrutar en familia de este fabuloso espectáculo.

¿Cuántas personas podrán entrar al estadio de Bucaramanga?

Según lo informado, estarán disponibles más de 15.000 entradas para quienes quieran asistir.

Además, se habilitarán espacios tanto en la parte alta como en la parte baja del estadio para permitir que los asistentes disfruten del evento.

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