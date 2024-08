“No nos queda nada”: el drama que viven las personas confinadas en Chocó por paro armado del ELN

Un equipo de Noticias RCN llegó hasta el sur del departamento del Chocó para escuchar las necesidades de quienes permanecen confinados por cuenta de las amenazas del ELN y quienes piden con urgencia que llegue ayuda humanitaria.

Ese es el caso de Doña María, nombre que usamos para proteger la identidad de la usuaria, quien vive en la vereda San Miguel, zona del medio San Juan, al sur del Chocó, vive junto a su hija en una muy humilde casa. En la reciente semana, como lograron sobrevivir, pero con el paro armado del ELN, ni siquiera de comer tienen ahora posibilidades.

“Teníamos que ir a Istmina, pero no se ha podido salir, por eso fue que cociné papa porque no tenemos como conseguir arroz”, indicó Doña María.

El drama de los confinados en el Chocó

La mujer vive en un caserío en el que el miedo, es literalmente más grande que el hambre. Nadie sale, nadie come, pero nadie, puede decir nada.

“Como no sabíamos que iban a meter el paro, nosotros no fuimos temprano para la mina a rebuscar su granito para la comida entonces cuando se metió el paro, ni para la mina ni para Istmina, entonces toca que estar así, lo que Dios quiera, lo que Dios permita (…) no hay arroz porque los que tienen su arroz no lo quieren vender, no nos quieren hacer el favor de venderlo porque como no tenemos la plata no quieren vender”, añadió.

Como ella, son varios los ciudadanos que no saben cuándo volverán a tener un mercado medianamente decente que, por lo menos, les calme el hambre.

“No nos queda nada del mercado. No tenemos más, no hay nada y lo que tengo es de una señora que me lo regaló, unos plátanos que están ahí, pero no hay nada”, agregó.

Los ciudadanos no saben qué va a pasar y preguntarlo, pareciera prohibido. Por ahora, su única esperanza, por lejana que parezca, es que estos grupos, los dejen vivir en paz.

El paro armado del Ejército de Liberación Nacional

El paro armando del grupo criminal a la fecha cumple 7 días y un saldo de cinco personas muertas, entre ellas, una menor de edad que no logró recibir atención médica a tiempo y que desafortunadamente falleció por desnutrición.

Hace tan solo algunos días, se conoció que una mujer de 32 años y su bebé recién nacido fallecieron por las restricciones de la movilidad fluvial que hay en el departamento.

La mujer logró dar a luz a su bebé, pero necesitaba atención inmediata en un centro hospitalario y no pudo ser trasladada desde el corregimiento Pángala, en el Litoral del San Juan.