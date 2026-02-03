Concejal de Zarzal con cáncer colorrectal no recibe tratamiento desde octubre por crisis de Nueva EPS

La crisis del sistema de salud colombiano ha alcanzado de manera directa a un funcionario de elección popular.

Luis Carlos Arana, concejal de Zarzal, Valle del Cauca, enfrenta un panorama crítico: lleva meses sin recibir el tratamiento oncológico que requiere para combatir un cáncer colorrectal que ya se extendió a sus pulmones.

El caso evidencia cómo ni siquiera un cargo público garantiza el acceso a servicios médicos vitales en la actual coyuntura.

Tratamiento suspendido y avance de la enfermedad

Arana, de 29 años, fue diagnosticado hace aproximadamente dos años. Desde octubre del año pasado no recibe los medicamentos necesarios para su tratamiento, lo que ha provocado que la enfermedad avance hacia una fase de metástasis pulmonar.

"Este medicamento es importante para mi vida, ya que permite que el cáncer no siga avanzando y a su vez lo controle", expresó el concejal, quien lleva más de 11 meses lidiando con la enfermedad. Según explicó, la falta de tratamiento "ha permitido que este cáncer de colon, que era inicialmente, pase a una fase de metástasis en mis pulmones".

El joven funcionario hace parte de los miles de afiliados a la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno y señalada como una de las más afectadas por la falta de suministro de medicamentos y servicios médicos.

Llamados sin respuesta y angustia familiar

Arana ha realizado múltiples solicitudes a la Nueva EPS para que le sea suministrado el tratamiento oncológico. Incluso elevó un llamado público a la gobernadora del Valle del Cauca, buscando la intervención de las autoridades departamentales. Sin embargo, hasta el momento no ha logrado que se garantice su derecho a la salud.

Padre de una niña pequeña, el concejal ha manifestado su angustia por la situación y su deseo de recibir el tratamiento adecuado.

"Ha pedido a la Nueva EPS que le brinden el tratamiento para poder ver crecer a su pequeña", señalan personas cercanas. Su caso se suma a los numerosos pacientes en el Valle del Cauca y el resto del país que enfrentan barreras para acceder a servicios esenciales, reflejando la profundidad de la crisis en la prestación de salud.