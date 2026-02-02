CANAL RCN
Colombia

30.000 menores de la primera infancia entraron a los jardines del Distrito en Bogotá: aún hay cupo para otros 30.000

Al tratarse de un proyecto integral, los niños podrán recibir transferencias monetarias condicionadas y acceder a los programas de ‘Conexión Social’ y ‘Bogotá Sin Hambre 2.0’.

Foto: Freepik
Noticias RCN

febrero 02 de 2026
09:51 p. m.
Los servicios de educación inicial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de las secretarías de Educación e Integración Social, le dieron la bienvenida el lunes, 2 de febrero, a 30.000 niños y niñas de la primera infancia que, durante el 2026, tendrán nuevos retos de aprendizaje, en los jardines infantiles del Distrito.

Para asegurar los cupos de niños y niñas de la primera infancia en condiciones vulnerables, que acceden al programa ‘De la Mano Contigo 2026’, la Secretaría de Integración Social cuenta con 361 jardines infantiles, 49 jardines nocturnos, 12 Casas de Pensamiento, 49 jardines nocturnos y 4 espacios rurales.

“De la Mano Contigo”, explicó el alcalde Galán, “es una apuesta que busca garantizar que todos los niños en Bogotá accedan a atención integral a la primera infancia. Esos primeros cinco años de vida son los más importantes en el desarrollo del cerebro y del niño. Garantizamos una infraestructura adecuada con todos los elementos de bienestar, de alimentación, de nutrición, pero con el acompañamiento emocional, con el cariño que tiene que recibir un niño en esos primeros años de vida y los estímulos que son fundamentales”.

Aún quedan 30.000 cupos de atención integral para niños y niñas de la primera infancia en Bogotá:

Al tratarse de un proyecto de atención integral, los niños y niñas que asistan a jardines infantiles del Distrito podrán recibir transferencias monetarias condicionadas y acceder a los programas de ‘Conexión Social’ para tener Internet gratuito en casa y ‘Bogotá Sin Hambre 2.0’, para garantizar su alimentación en los jardines.

En el primer día de clases, la secretaria de Educación, Isabel Segovia, celebró que, entre su cartera y la de Integración Social, todavía hay 30.000 cupos, a los que las familias bogotanas pueden acceder a través de “la página web www.delamanocontigo.gov.co o a www.educacionbogota.gov.co”.

Sin embargo, el secretario de Salud, Gerson Bermont, hizo un llamado a mantener al día los esquemas de vacunación de los menores, como medida preventiva en el regreso o inicio de clases: “Qué bueno que los niños y niñas puedan hacerlo de manera segura gracias a la vacunación. La salud y la educación caminan juntas, por eso desde las aulas promovemos este importante mensaje de bienestar para todos y todas. La invitación es a los papás a acercarse a los más de 200 puntos que hay en la ciudad y ponerle el brazo a la vacunación”.

