VIDEO | El sanguinario ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a Estados Unidos: primeras imágenes

La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, jefe de la banda ‘La Inmaculada’, organización vinculada a homicidios, tentativas de asesinato, extorsiones y control del microtráfico en el centro del Valle del Cauca.

En Colombia ya había sido condenado a más de 30 años de prisión por varios de estos delitos.

El operativo para hacer efectiva su extradición comenzó a la 1:30 de esta madrugada.

Marín Silva será presentado en estados unidos ante una jueza federal del distrito este de Texas, donde deberá responder por conspiración y tráfico internacional de cocaína.

Así fue la extradición de ‘Pipe Tuluá’ a Estados Unidos

El jefe de ‘La Inmaculada’, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, fue extraditado la madrugada de este 3 de febrero a Estados Unidos en un operativo que se adelantó tres días a la fecha inicialmente prevista por las autoridades colombianas.

El traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó la participación de más de 70 hombres y mujeres de la Policía Nacional, quienes llegaron cerca de las 2:00 de la mañana a la estación de Mártires en Bogotá, donde permanecía recluido el cabecilla criminal.

Marín Silva fue sacado esposado, vestido de negro y con chaleco antibalas, para ser trasladado en un vehículo blindado.

La caravana tomó la carrera 30 y posteriormente la avenida 26 en un trayecto que duró aproximadamente 15 minutos hasta llegar a la base de antinarcóticos de la Policía. Durante el operativo, las autoridades establecieron control en 17 puntos críticos, especialmente puentes peatonales y vehiculares, para garantizar el desarrollo normal del traslado.

En la base de antinarcóticos, las autoridades estadounidenses esperaban al extraditado para realizarle los procedimientos de reseña y exámenes médicos. A las 4:20 de la mañana llegó el avión que lo trasladaría hacia Texas, Estados Unidos, y a las 4:30 se confirmó el abordaje y despegue de la aeronave.

La sanguinaria trayectoria criminal de alias Pipe Tuluá

Alias Pipe Tuluá tiene una trayectoria criminal de más de 20 años, durante los cuales delinquió especialmente en el norte del Valle del Cauca. Creó la estructura delincuencial ‘La Inmaculada’, junto con otro delincuente conocido como alias Porrón, convirtiéndose en uno de los hombres más temidos del centro del Valle del Cauca.

Fue capturado en 2015, pero su reclusión no impidió que continuara delinquiendo. La justicia norteamericana lo acusa de coordinar vía telefónica desde prisión*el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, además de presuntos vínculos con carteles internacionales como el de Sinaloa.

También conformó una estructura denominada ‘Mago’, dedicada a asesinar funcionarios del Inpec, perpetrando múltiples atentados con granadas y difundiendo panfletos amenazantes.

Actualmente purgaba una condena de 30 años de cárcel tras ser hallado responsable de 46 homicidios.

Las autoridades han confirmado que existen alertas de posibles retaliaciones de la banda ‘La Inmaculada’ frente a la extradición de su líder, por lo que han aumentado el número de uniformados en el norte del Valle del Cauca para evitar cualquier alteración del orden público.

Los refuerzos institucionales incluyen trabajo articulado con la alcaldía municipal, la gobernación del Valle, la Policía y el Ejército, quienes redoblarán las intervenciones en cada una de las zonas en los días siguientes.