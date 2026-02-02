Hay alertas por posible participación del Gobierno en la campaña presidencial: ¿qué está pasando?

El Termómetro Político de Noticias RCN empieza a subir y, con él, las alertas por una posible participación indebida en política desde el Gobierno Nacional.

En las últimas semanas, una cadena de hechos protagonizados por el presidente de la República y varios de sus ministros ha despertado preocupación en sectores políticos, autoridades electorales y organismos de control, que recuerdan que los funcionarios públicos tienen prohibiciones claras en materia de actividad proselitista.

Las señales, que para algunos no son aisladas sino acumulativas, han encendido las alarmas sobre el respeto a la neutralidad institucional en medio del inicio del camino hacia las elecciones presidenciales.

Encienden alarmas por presunta participación en política desde el Gobierno

Las inquietudes comenzaron a tomar fuerza tras conocerse que el presidente de la República ha sostenido varias reuniones privadas con precandidatos presidenciales del Partido Histórico.

Estos encuentros, que no han sido públicos ni institucionales, generaron cuestionamientos sobre si se estaría cruzando la línea entre el ejercicio del poder y el respaldo político directo a aspirantes en carrera electoral.

A esta situación se sumó un pronunciamiento reciente del jefe de Estado a través de redes sociales, en el que arremetió contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que este organismo impidiera la inscripción de Iván Cepeda en una consulta.

En su mensaje, el presidente calificó la decisión como un fraude electoral y la comparó con lo ocurrido el 19 de abril de 1970, una de las fechas más sensibles de la historia electoral del país.

¿Qué se sabe de la presencia de ministros en actos proselitistas?

El panorama se volvió aún más delicado cuando, la semana pasada, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, participó en la presentación oficial de la candidatura de Juan Fernando Cristo.

La presencia de un ministro en un evento de lanzamiento político fue interpretada por varios sectores como una señal directa de intervención en política desde el Gobierno.

De manera paralela, se conoció un encuentro entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el candidato Roy Barreras. Aunque no se revelaron detalles del contenido de esa reunión, el simple hecho del acercamiento incrementó las dudas sobre el papel que están jugando altos funcionarios del Ejecutivo en el escenario electoral.

Estas actuaciones, lejos de pasar desapercibidas, llegaron a oídos de los organismos de control. Según se conoció, durante una reciente Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, el procurador general habría hecho un fuerte llamado de atención, un “jalón de orejas”, frente a lo que estaría ocurriendo desde el Gobierno en relación con la participación en política.

MOE se refirió a las prohibiciones específicas para los funcionarios públicos

A la advertencia del Ministerio Público se sumó la Misión de Observación Electoral (MOE), que sacó lo que muchos interpretaron como una “tarjeta roja”.

En su pronunciamiento, la MOE fue clara al recordar que las prohibiciones para los funcionarios públicos no se limitan únicamente a no participar en actos de partidos o campañas, sino que incluyen la obligación de mantener neutralidad y respeto por las instituciones electorales.

La polémica tomó un nuevo giro con el aterrizaje de Xavier Vendrell en la campaña de Roy Barreras. Vendrell es el asesor catalán que trabajó con el presidente Gustavo Petro hace cuatro años y que, según se ha mencionado, habría estado relacionado con la operación de los testigos electorales durante esa campaña presidencial.

Su aparición en este nuevo proceso político despertó nuevas preguntas sobre la influencia de figuras cercanas al presidente en las campañas actuales.

Este jueves, el propio Xavier Vendrell aseguró en entrevista con Caracol Radio que su llegada a la campaña cuenta con el visto bueno del presidente Gustavo Petro.

Esta declaración añadió un elemento más a una controversia que sigue creciendo y que mantiene bajo la lupa el comportamiento del Gobierno frente a las reglas que rigen la participación política.