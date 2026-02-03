CANAL RCN
Internacional

Trump exige 1.000 millones de dólares a Harvard y acusa a la universidad de impulsar ideología “woke”

Críticos de la medida califican estas acciones como una campaña de presión del gobierno contra instituciones académicas de perfil liberal.

Foto: AFP
Noticias RCN

AFP

febrero 03 de 2026
06:37 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su administración buscará 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios de la Universidad de Harvard, tras un informe de The New York Times que reveló concesiones obtenidas por la institución en las negociaciones con el gobierno.

“Ahora estamos buscando 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios y en el futuro no queremos tener nada más que ver con la Universidad de Harvard”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Acusaciones de ideología “woke” y presión política

Funcionarios de la administración Trump han acusado a Harvard y otras universidades de promover la llamada ideología “woke” y de no proteger suficientemente a estudiantes judíos durante las protestas propalestinas.

En ese contexto, se han presentado denuncias legales y exigido pagos elevados. Críticos de la medida califican estas acciones como una campaña de presión del gobierno contra instituciones académicas de perfil liberal.

Negociaciones previas y propuestas rechazadas

El Times informó que Trump había retirado la exigencia inicial de un pago de 200 millones de dólares, tras prolongadas negociaciones. En septiembre, el presidente señaló que se estaba cerca de un acuerdo por 500 millones de dólares, que incluiría la apertura de escuelas de oficios.

Sin embargo, Trump aseguró que el concepto de formación laboral propuesto por Harvard fue rechazado por considerarse “totalmente insuficiente” y poco viable.

