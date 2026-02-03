CANAL RCN
Deportes

Luis Fernando Muriel marcó golazo de tiro libre en la victoria de Junior ante Pereira

Vea el impresionante golazo de tiro libre de Muriel en su regreso al Junior de Barranquilla vs. Pereira.

Junior
Foto: @juniorclubsa

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
06:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Junior de Barranquilla dio un golpe de autoridad en la cuarta jornada de la liga BetPlay. En un duelo vibrante disputado en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el conjunto "tiburón" se impuso 3-2 ante el Deportivo Pereira.

La gran figura del encuentro, más allá del resultado, fue el experimentado atacante Luis Fernando Muriel, quien selló su retorno al fútbol profesional colombiano con una ejecución magistral que recordó sus mejores años en la élite europea.

¿Cuándo sería el debut de ‘Chicho’ Arango con Nacional? Partidazo
RELACIONADO

¿Cuándo sería el debut de ‘Chicho’ Arango con Nacional? Partidazo

El compromiso inició con un Junior propositivo que encontró la apertura del marcador al minuto 44. Cristian Barrios, una de las contrataciones más punzantes del mercado, aprovechó un parpadeo de la zaga "matecaña" para vencer al guardameta local justo antes del descanso. Sin embargo, el segundo tiempo trajo consigo una lluvia de goles y emociones que mantuvieron a la afición al borde de sus asientos.

La joya de Luis Fernando Muriel: un tiro libre para el recuerdo

Tras el empate parcial de Santiago Aguilar al minuto 60, el protagonismo recayó en la jerarquía individual. Al minuto 67, el juez central señaló una infracción lejana a favor del equipo visitante.

Fue entonces cuando Luis Fernando Muriel pidió el esférico. Con un remate potente y colocado, el exdelantero del Atalanta y la Selección Colombia colgó el balón en un ángulo imposible para el portero, firmando un golazo de tiro libre que puso el 2-1 momentáneo y desató la euforia en el banquillo rojiblanco.

Este tanto no solo representó una ventaja táctica, sino que confirmó que el olfato goleador de Muriel sigue intacto tras su paso por la MLS y el fútbol italiano.

En Argentina analizan la llegada de James Rodríguez: los dos equipos a los que fue ofrecido
RELACIONADO

En Argentina analizan la llegada de James Rodríguez: los dos equipos a los que fue ofrecido

Su capacidad para definir partidos en momentos de alta tensión es, sin duda, el mayor activo que ha sumado el técnico del Junior para esta campaña del 2026, donde el objetivo es el título nacional y la trascendencia internacional.

Junior sumó tres puntos clave y se prepara para recibir al Chicó

A pesar del golazo de Muriel, Gustavo Torres igualó nuevamente al minuto 79, amenazando con repartir los puntos en la capital de Risaralda. No obstante, la noche pertenecía a la sociedad ofensiva de Curramba.

Al minuto 84, Cristian Barrios apareció nuevamente para firmar su doblete y sentenciar el 3-2 definitivo, dándole al Junior una victoria balsámica que lo ubica en la parte alta de la tabla de posiciones.

Con el impulso de este triunfo, el equipo barranquillero regresará al estadio Metropolitano para enfrentar al Boyacá Chicó en la siguiente jornada.

El increíble gol que erró Falcao ante Medellín: Millonarios sigue sin ganar
RELACIONADO

El increíble gol que erró Falcao ante Medellín: Millonarios sigue sin ganar

Por su parte, el Deportivo Pereira deberá recomponer su defensa rápidamente, ya que tendrá que viajar a Bogotá para medir fuerzas contra Millonarios en El Campín.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estadio El Campín

El Palacio del Colesterol se despidió de Bogotá: ¿dónde serán reubicados sus comerciantes?

Estadio El Campín

Conmovedora despedida de don Carlos tras 63 años en el Palacio del Colesterol: "los voy a extrañar"

Chicho Arango

¿Cuándo sería el debut de ‘Chicho’ Arango con Nacional? Partidazo

Otras Noticias

Estados Unidos

Trump exige 1.000 millones de dólares a Harvard y acusa a la universidad de impulsar ideología “woke”

Críticos de la medida califican estas acciones como una campaña de presión del gobierno contra instituciones académicas de perfil liberal.

Extradición

VIDEO | El sanguinario ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a Estados Unidos: primeras imágenes

El máximo cabecilla de la organización criminal ‘La Inmaculada’ fue trasladado a EE. UU. en un operativo de seguridad que contó con 70 uniformados.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 2 de febrero de 2026

Enfermedades

Cólicos menstruales: expertos revelan consejos de cuidado personal para evitar dolor

Animales

Los gatos no ven en infrarrojo: esto es lo que realmente perciben en la noche