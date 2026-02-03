Luis Fernando Muriel marcó golazo de tiro libre en la victoria de Junior ante Pereira

Junior de Barranquilla dio un golpe de autoridad en la cuarta jornada de la liga BetPlay. En un duelo vibrante disputado en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el conjunto "tiburón" se impuso 3-2 ante el Deportivo Pereira.

La gran figura del encuentro, más allá del resultado, fue el experimentado atacante Luis Fernando Muriel, quien selló su retorno al fútbol profesional colombiano con una ejecución magistral que recordó sus mejores años en la élite europea.

El compromiso inició con un Junior propositivo que encontró la apertura del marcador al minuto 44. Cristian Barrios, una de las contrataciones más punzantes del mercado, aprovechó un parpadeo de la zaga "matecaña" para vencer al guardameta local justo antes del descanso. Sin embargo, el segundo tiempo trajo consigo una lluvia de goles y emociones que mantuvieron a la afición al borde de sus asientos.

La joya de Luis Fernando Muriel: un tiro libre para el recuerdo

Tras el empate parcial de Santiago Aguilar al minuto 60, el protagonismo recayó en la jerarquía individual. Al minuto 67, el juez central señaló una infracción lejana a favor del equipo visitante.

Fue entonces cuando Luis Fernando Muriel pidió el esférico. Con un remate potente y colocado, el exdelantero del Atalanta y la Selección Colombia colgó el balón en un ángulo imposible para el portero, firmando un golazo de tiro libre que puso el 2-1 momentáneo y desató la euforia en el banquillo rojiblanco.

Este tanto no solo representó una ventaja táctica, sino que confirmó que el olfato goleador de Muriel sigue intacto tras su paso por la MLS y el fútbol italiano.

Su capacidad para definir partidos en momentos de alta tensión es, sin duda, el mayor activo que ha sumado el técnico del Junior para esta campaña del 2026, donde el objetivo es el título nacional y la trascendencia internacional.

Junior sumó tres puntos clave y se prepara para recibir al Chicó

A pesar del golazo de Muriel, Gustavo Torres igualó nuevamente al minuto 79, amenazando con repartir los puntos en la capital de Risaralda. No obstante, la noche pertenecía a la sociedad ofensiva de Curramba.

Al minuto 84, Cristian Barrios apareció nuevamente para firmar su doblete y sentenciar el 3-2 definitivo, dándole al Junior una victoria balsámica que lo ubica en la parte alta de la tabla de posiciones.

Con el impulso de este triunfo, el equipo barranquillero regresará al estadio Metropolitano para enfrentar al Boyacá Chicó en la siguiente jornada.

Por su parte, el Deportivo Pereira deberá recomponer su defensa rápidamente, ya que tendrá que viajar a Bogotá para medir fuerzas contra Millonarios en El Campín.