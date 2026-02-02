CANAL RCN
Salud y Bienestar

Cólicos menstruales: expertos revelan consejos de cuidado personal para evitar dolor

Ante la dificultad que representan los cólicos menstruales durante el día a día, expertos revelaron los mejores consejos para calmar el dolor.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
09:56 p. m.
Pese a que la menstruación corresponde a una serie de cambios que ocurren en el cuerpo a modo de preparación para un embarazo, algunas mujeres viven este periodo con mayor intensidad debido a la hinchazón y los cólicos dolorosos que se presentan.

Por esto, los especialistas advirtieron sobre la sintomatología anormal y algunos consejos para aliviar el dolor con el objetivo de evitar la interrupción de las tareas diarias por dichos síntomas molestos.

Cólicos menstruales fuertes

Según Mayo Clinic, los cólicos menstruales son normales. Sin embargo, no es normal que estos síntomas sean excesivos. Se cree que el aumento de la actividad de la hormona prostaglandina, producida por el útero, influye en dicha afección por lo que se considera como algo normal que las mujeres jóvenes experimenten mayor dolor al comienzo del ciclo menstrual.

Ante esta sintomatología, algunas mujeres optan por no hacer uso de medicamentos para controlar dichos dolores. Por esto, expertos han decidido sugerir varios de los mejores consejos de cuidado personal para controlar los fuertes síntomas causados por la menstruación.

Consejos para aliviar los cólicos menstruales

  • Aplicar una almohadilla térmica en la zona inferior del abdomen.
  • Masajear la zona inferior del abdomen con movimientos circulares suaves.
  • Seguir una dieta rica en cereales integrales, frutas y verduras, pero baja en sal, azúcar, alcohol y cafeína.
  • Acostarse con las piernas levantadas.
  • Tomar duchas o baños calientes.
  • Caminar o hacer ejercicio regularmente.
  • Consumir bebidas calientes y alimentos ligeros.
¿Cuándo identificar una situación irregular?

Según Mayo Clinic, si el dolor es insoportable, y las medidas de autocuidado no alivian los dolores, se debe acudir a un médico especialista. Otros de los síntomas de alarma son:

  • Malestar pese a estar en tratamiento después de tres meses.
  • Formación de coágulos de sangre.
  • Dolor por fuera de las menstruaciones (cinco días antes del periodo y días después de que este finalice).
