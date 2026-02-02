Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 2 de febrero de 2026

La noche del lunes 2 de febrero de 2026 volvió a girar en torno a la expectativa y la ilusión de miles de apostadores que siguieron atentos una nueva edición del Super Astro Luna, el sorteo nocturno que se juega entre semana a las 10:50 de la noche.

Como es una condición imprescindible, los participantes eligieron una combinación numérica de cuatro cifras y la acompañaron con uno o con los doce signos zodiacales, confiando en que la suerte estuviera de su lado al cierre de la jornada.

Desde las horas previas al sorteo, muchos jugadores analizaron las predicciones y se ilusionaron con alguno de los premios. Y es que, hace varios años, el Super Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de azar más seguidos en el país.

¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Qué combinación los hizo celebrar? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de febrero de 2026

La transmisión oficial, que se emite noche a noche en Youtube, permitió conocer el resultado tan solo unos segundos después de la hora establecida.

Como en cada una de las jornadas, algunos participantes celebraron, mientras que otros quedaron a un paso de que la fortuna les sonriera y tendrán que volver a intentarlo.

El número ganador en el Super Astro Luna de este 2 de febrero de 2026 fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que acompañó esa combinación numérica fue XXXX.

En consecuencia, usted puede contrastar ese resultado con la combinación que aparece en su tiquete para corroborar si es o no alguno de los ganadores de esta noche.

Estas son las sensaciones que ha dejado el último sorteo del Super Astro Luna

El Super Astro Luna sigue consolidándose como un espacio donde la suerte y la constancia coinciden noche tras noche. Para muchos jugadores, participar se ha vuelto parte de la rutina y una forma única de cerrar la jornada con ilusión.

Además, quienes no lograron acertar en esta ocasión, ya están pensando en el próximo sorteo, que será el martes 3 de febrero de 2026, también a las 10:50 de la noche.