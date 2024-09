Congreso buscaría acabar con el inicio de clases antes de la 7 a.m.: esto es lo que se sabe

Una fuerte discusión se ha formado durante las últimas horas en el tema de educación en Colombia, esto teniendo en cuenta el proyecto de ley que se dio a conocer en el Congreso de la República, el cual estaría buscando que la jornada escolar comience después de las 7 de la mañana en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Educación Nacional asegura que en la actualidad hay colegios en varios sectores de Colombia que están iniciando clase a las 6:00 am o 6:30 am, lo que hace que los estudiantes se tengan que levantar muy temprano para poder cumplir el horario escolar, teniendo que levantar desde las 5:00 am.

“Actualmente, en muchas regiones de Colombia, las clases en los colegios empiezan entre las 6:00 y 6:30 a. m., lo que obliga a muchos estudiantes a levantarse desde las 5:00 a. m. para llegar a tiempo, dependiendo de la distancia que deban recorrer. Esta situación ha sido ampliamente criticada por expertos en salud, ya que la falta de descanso adecuado puede afectar el rendimiento académico y la salud física y mental de los estudiantes”, aseguró el Ministerio.

Proyecto de ley que busca cambiar los horarios escolares

El proyecto es conocido como “Estudios sin Madrugón” y el cual plantea una jornada escolar más equilibrada para todos los estudiantes, esto con el objetivo de que puedan descansar mucho mejor, teniendo en cuenta que hay estudios que aseguran que este cambio tendría un impacto positivo para su bienestar físico y mental.

La propuesta contempla que los horarios no tengan cambios. Es decir, que las instituciones educativas mantengan la jornada de siete horas para estudiantes de básica y media, mientras que la jornada preescolar mantengan las seis horas, teniendo clase cada 45 minutos. Además, se estudia la posibilidad de que los colegios presenten informes periódicos sobre las horas efectivas del plan de estudio.

Tras darse a conocer este proyecto de ley, padres, docentes y estudiantes han mostrado sus opiniones sobre esta propuesta, dejando claro que sería un cambio adecuado para todos los involucrados. Sin embargo, los sindicatos de los maestros estarían pidiendo algún tipo de mejorar en las condiciones laborales.

¿Qué falta para que aprueben este proyecto ley?

Por ahora solo es una propuesta. Se espera que en los próximos días se haga el respectivo debate en el Congreso de la República, y en dado caso de ser aprobado, las instituciones tendrán que ajustar sus horarios para cumplir con la nueva normativa, la cual ilusiona a todos el entorno estudiantil.