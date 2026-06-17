Se hundió la ley que obligaba a renovar licencias de conducción al sistema por puntos

La Cámara de Representantes rechazó la conciliación del proyecto de ley 277 en el que se aplicaba un régimen sancionatorio del transporte a través de los pases de conducción que había sido denominado: "sistema de sanción por puntos y el sistema de licenciamiento gradual" y que ya había sido aprobado.

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En las últimas horas, tras descubrir una modificación de último momento en los artículos, los representantes a la Cámara, por mayorías, con una votación 43 votos por el SÍ y 56 por el NO, decidieron hundir el proyecto.

Se acuerdo con los congresistas que negaron la conciliación, la aprobación final de esta ley habría representado un costo de $4 billones al país.

¿Por qué hundieron la ley que obligaba a cambiar las licencias de conducción?

El factor económico, la modificación de artículos a última hora y las molestias que causaría a millones de conductores fue determinante para el hundimiento del proyecto.

Varios congresistas, entre ellos Telesforo Pedraza, Germán Navas Talero, Albeiro Vanegas Osorio, Carlos Eduardo Guevara y Víctor Correa, denunciaron la existencia de un "mico" legislativo durante la aprobación en el Senado.

Señalaron que establecía que la modificación de las licencias se realizaría por una sola vez con base en un nuevo estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El representante Telesforo Pedraza advirtió que esta disposición volvía a poner en aprietos a los ciudadanos frente a lo que implica tramitar nuevamente la licencia de conducción.

Los parlamentarios consideraron que el parágrafo abría la puerta para que todos los colombianos tuvieran que renovar sus licencias, generando costos y trámites innecesarios.

Así iba a funcionar el régimen para licencias de conducción que se hundió en el Congreso

El proyecto, impulsado por los congresistas Julio Alberto Elías Vidal, Angélica Lozano y Daniel Carvalho, proponía un esquema similar de régimen por puntos que disminuyen por infracciones hasta llegar a la suspensión del pase de conducción, sistema que funciona en varios países del mundo.

Según la iniciativa, cada conductor recibiría un puntaje al momento de obtener su licencia. Ese puntaje disminuiría cada vez que el conductor cometa una infracción de tránsito, al llegar a cero, la licencia será suspendida o cancelada.

Tras la cancelación del pase, el conductor podría volver a tramitar su licencia, pero quienes reincidieran constantemente podrían enfrentar sanciones más severas.